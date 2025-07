FOTO Stanković odgovorio na prijevaru koja kruži internetom: 'Ne nasjedajte'

Urednik i voditelj emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković redovito se javlja na društvenim mrežama iako je emisija sada na ljetnoj pauzi. Ovoga puta Stanković je podijelio poruku koja mu je pristigla i tako sve koji ga prate upozorio na prijevara koja kruži internetom, a u kojoj se spominje njegovo ime.

Naime, posljednjih dana internetom se širi poruka u kojoj se navodi kako je Stanković u emisiji kod novinarke Mojmire Pastorčić navodno predložio ulaganje u neki “fond za ulaganje u fondove”. Poruka pratiteljice koju je primio glasila je: “Poštovani, je li istina da ste u gostovanju kod gđe Mojmire Pastorčić predložili Fond za ulaganje u fondove? Hvala unaprijed, želim vam ugodan ostatak dana.” Stanković je na to odgovorio kratko i jasno: “Nit vidio Mojmiru, nit preporučio. Ne nasjedajte na te gluposti".

Inače, društvenim mrežama često kruže reklame na kojima se nalaze fotografije i izjave poznatih osoba, no mnogi poznati su u nekoliko navrata istaknuli da te proizvode i usluge oni ne preporučuju i da je riječ o prijevarama.

Podsjetimo, Stanković tijekom ljeta objavljuje snimke koje nisu emitirane u emisiji, ali i privatne trenutke. Nedavno je tako povodom godišnjice braka, HRT-ov urednik i voditelj na svom Instagram profilu podijelio objavu koja je u trenu rastopila srca njegovih pratitelja. Nije riječ o skupom poklonu ili egzotičnom putovanju, već o nečemu mnogo vrjednijem – dječjem crtežu koji prikazuje obiteljsku idilu na najiskreniji mogući način. Naime, voditelj je objavio crtež sina Maka, koji je na svoj, jedinstven dječji način, interpretirao ljubav svojih roditelja. Stanković je uz fotografiju crteža napisao i dirljiv opis koji pojašnjava simpatičnu scenu. "Sretna godišnjica braka u interpretaciji sina Maka! Ova što leti je supruga Željka Stanković rođ. Crnogaj koju bacam u zrak, a ispod su sitna djeca", pojasnio je. Na crtežu se jasno vidi kako figura oca s osmijehom baca figuru majke u zrak, dok dvoje djece veselo promatraju sa strane. Iznad njih velikim slovima piše "SRETNA GODIŠNJICA BRAKA".

Pratitelji su bračnom paru Stanković uputili brojne čestitke. "Sretna godišnjica", "Naj!", "Za uramiti", samo su neke od poruka koje su se nizale ispod objave. Jedan od komentatora primijetio je i simpatičan detalj na koji je mali umjetnik pazio: "I na frizure je pazio!!"

Aleksandar Stanković i njegova supruga Željka vjenčali su se u Dubrovniku 2012. godine. - Vjenčali smo se na brodu Karaka, išli smo malo u obilazak grada, zaprosio sam je i na njenu sreću pristala je. Proslavili smo to u krugu desetak prijatelja prvo na brodu pa kasnije u noćnom izlasku u gradu - ispričao je Stanković u intervju za Zagrebinfo. U istom intervju ispričao je i kako je njegova mama bila stroga, dok se on ne trudi biti strog prema svojoj djeci.

- Obično se trudiš biti drugačiji od svojih roditelja. Kćerki želim prenijeti osjećaj slobode, da bude svoja i odlučuje neovisno o tome na što je drugi upućuju. Da bude i buntovna i vidim taj neki bunt kod nje. Ona je sad u pubertetu i to je dobro da je takva, da ne sluša previše ni mamu ni tatu, premda je u načelu dobro dijete. Malo je postala prgava u pubertetu, ali to tako i treba bit. Neki dan sam se preko čitavog naselja derao gdje sam joj ostavio ključeve od stana pa me upozorila da ne treba čitavo naselje znati tu informaciju. Načelno sam zadovoljan kako sve ide. A mali ima tri godine, maksimalno je ”živ” i rastura sve, tako da je to opet neki novi izazov, kako će završiti vidjet ćemo, ali za sad sve funkcionira - ispričao je tada.