Naš najpoznatiji putopisac objavio znakovitu poruku nakon što je optužen za uznemiravanje anakonde: 'Neću to dopustiti'

Naš poznati bloger i najuspješniji putopisac Kristijan Iličić na društvenim mrežama ponovno se oglasio u vezi sa "slučajem anakonda". Podsjetimo, WWF Adria prekinula je suradnju s njim, a razlog je što je, prema njihovim tvrdnjama, uznemiravao anakondu i mravojeda. "To nije nikakav spektakl izmišljen za turiste, nego svakodnevni posao lokalnih vodiča koji znaju svaki kanal, svaku rupu, svako mjesto gdje se anakonde sunčaju ili odmaraju", kazao je nakon toga Iličić, a sada je u opširnom statusu napisao i kako i dalje stoji iza svega.

"WWF Adria je uklonio sve svoje objave o 'prekidu suradnje' sa mnom sa svih svojih društvenih mreža i portala. Sve zato što su im ljudi masovno počeli pisati po komentarima na Facebooku i Instagramu i upozoravati na očite propuste, nedostatak profesionalnog pristupa i potpuno pogrešno vođenje cijele situacije", započeo je objavu Iličić. "Prošle godine, odmah nakon potpisivanja našeg ugovora, WWF je ponosno dijelio moj story iz Venezuele. Nalazi se ispod. Tada smo radili istu stvar kao i sada – uz lokalne vodiče pronašli anakondu koja se nalazila blizu farme, podigli je na stručan način i preselili dalje radi sigurnosti ljudi, djece i same životinje. Tada to nikome nije smetalo. Tada je ista radnja bila “super” i dovoljna da je podijele kod sebe uz emoji pande. Sada identična praksa, identičan kontekst, identičan postupak koji je dio svakodnevnog suživota ljudi i životinja na tom području – odjednom je 'problem'. Svima vam je jasno da ovdje nije riječ o zmiji. Riječ je o tome kako je sve ovo loše vođeno, bez provjere konteksta, bez razgovora sa mnom i bez minimalne profesionalne pripreme prije javne objave. Objavili su bez toga da su me pitali za objašnjenje", nastavio je Iličić i dodao kako je važno naglasiti da je njihova suradnja bila neplaćena od prve sekunde.

"Radio sam to jer sam iskreno vjerovao u vrijednosti WWF-a, u očuvanje prirode, i želio pomoći koristeći svoj doseg na društvenim mrežama. U veljači sam objavio jedini Reel i Story – poziv ljudima da doniraju njihovoj organizaciji. Nakon toga nije bilo nikakve suradnje. Ondje gdje sam ja radio isključivo u dobroj vjeri i bez ikakve naknade WWF je svojom loše vođenom objavom potaknuo val negativnih komentara, uvreda i napada na mene i moju obitelj. A kada se pritisak okrenuo prema njima, na njihovim društvenim mrežama – sve su obrisali. Sve objave, sve vaše komentare. Sa svih platformi. Bez ikakvog objašnjenja vama. Također svaki komentar koji sada napišete pokušavaju brže bolje obrisati. Kod mene? Nisam obrisao niti jedan komentar. Niti video. Niti činjenice. Niti kontekst", napisao je Iličić. Dodao je i da stoji iza svake sekunde onoga što rade na terenu uz lokalce koji s tim životinjama žive cijeli život.

"Anakonda nije ozlijeđena, nije uznemirena, nije maltretirana. Premještena je na način koji je za nju i za ljude najsigurniji. To je suživot. To je praksa koja spašava zmije – jer se ovdje ne ubijaju kao na drugim mjestima, nego premještaju. Od toga je napravljen turizam i suẓ̌ivot, anakonda je lokalnim ljudima ovdje počela biti vrijednost jer je ljudi żele vidjeti, a onda je svakako bolje da je vide i da je tako premještaju kad dođe blizu farme nego da je ubiju. Anakonda nije kokoš pa da ju digneš i pomaziš, anakonda je opasna i lomi kosti te ju je potrebno primiti za vrat", objasnio je.

"Neću dopustiti da se od mene napravi negativac u priči koja je zapravo primjer odgovornog pristupa divljini u Venezueli i suradnje s lokalnim ljudima koji to rade već jako dugo vremena. Doslovno na dnevnoj bazi anakonde se non stop miču. I vrlo je važno da ovo jasno naglasim: I dalje poštujem WWF-ove vrijednosti. Zaštita prirode, suživot ljudi i životinja, edukacija i očuvanje – to su stvari iza kojih stojim cijeli život. To što je ova situacija s njihove strane bila vođena na neprofesionalan, brzoplet i nepromišljen način ne mijenja moje duboko uvjerenje da prirodu treba štititi, a ljude poticati da razumiju svijet oko sebe. Ja ostajem dosljedan svojim principima. Moj video ostaje. Istina ostaje. A vrijeme uvijek pokaže tko stoji na čvrstim temeljima, a tko ne", zaključio je Kristijan Iličić.