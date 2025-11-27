Umrla slavna modna dizajnerica, tužnu vijest potvrdili članovi obitelji

Škotska modna dizajnerica i glazbenica Pam Hogg, poznata po svom punk rock stilu i ekstravagantnim odjevnim kombinacijama koje vole slavne osobe, umrla je, objavila je njezina obitelj na društvenim mrežama. "Duboko smo ožalošćeni što moramo objaviti smrt naše voljene Pamele," objavila je obitelj uz fotografiju dizajnerice u jednom od njezinih prepoznatljivih bijelo-zlatnih kompleta, s platinastom kosom i njezinim prepoznatljivim crvenim ružem za usne. "Pamelin kreativni duh i rad dirnuli su toliko ljudi, a ona ostavlja prekrasno nasljeđe koje će nas i dalje inspirirati, donositi radost i poticati da živimo izvan granica konvencija," dodaje se.

Brojne poznate osobe odale su počast Pam Hogg na društvenim mrežama, uključujući glumice Rose McGowan i Patriciu Arquette, koje su je nazvale "međuzvjezdanim dijamantom", te rock bend Blondie. Bez otkrivanja uzroka njezine smrti, njezina obitelj zahvalila je osoblju doma za starije i nemoćne u istočnom Londonu, gdje je bila okružena "dragim prijateljima i članovima obitelji," tijekom svojih posljednjih dana. Također nisu naveli njezine godine, oko kojih je dizajnerica uvijek ostala enigmatična, a koje Guardian procjenjuje na 66.

Rođena u Paisleyu, škotskom gradiću poznatom po tekstilnoj tradiciji, Pam Hogg studirala je na Umjetničkoj školi u Glasgowu, a zatim na Kraljevskom koledžu umjetnosti u Londonu. Svoju prvu kolekciju, Psychodelic Jungle, predstavila je 1981. godine. Često uspoređivana s Vivienne Westwood zbog svoje punk rock estetike, bila je ikona na Londonskom tjednu mode sa svojim futurističkim izgledom, smjelim frizurama i ekscentričnim odjevnim kombinacijama, odijevajući zvijezde poput Rihanne, Beyonce, Kate Moss i Lady Gage.

Jedan od prepoznatljivih komada ove dizajnerice, koja je u svojim revijama spajala ironiju, feminizam i kontrakulturu, bio je uski kombinezon, poput onog koji je nosila Kylie Minogue u glazbenom spotu "2 Hearts" (2007.), u crnoj verziji s čavlićima. Pam Hogg, strastvena glazbenica, svirala je u brojnim bendovima, uključujući Rubbish, koji je bio predgrupa grupi The Pogues krajem 1970-ih, The Garden of Eden i Doll, koji je bio predgrupa Debbie Harry, glavnoj pjevačici grupe Blondie, 1990-ih.