RASTE IŠČEKIVANJE

ANKETA Hoćete li večeras pratiti finale Eurovizije?

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
VL
Autor
Vecernji.hr
16.05.2026.
u 19:32

Naše predstavnice, grupa Lelek, na pozornicu arene Wiener Stadthalle u Beču izlaze 13. po redu od ukupno 25 izvođača

Brojimo posljednje sate do početka velikog finala jubilarnog 70. izdanja Eurovizije, u kojem će Hrvatsku predstavljati grupa Lelek s pjesmom "Andromeda". Naše predstavnice na pozornicu arene Wiener Stadthalle u Beču izlaze 13. po redu od ukupno 25 izvođača. 

Podsjetimo, Lelekice su svoju kartu za finale osigurale u prvoj polufinalnoj večeri u utorak, a uz Hrvatsku dalje su prošle Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Drugo polufinale održano je u četvrtak i u njemu su plasman u finale izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Uz predstavnike nabrojanih država, direktan plasman u finalnu večer imaju zemlje "Velike četvorke", odnosno Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Francuska te zemlja domaćin, Austrija.

Finale počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, a gledatelji ga mogu pratiti na prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT1). Naše predstavnice na kladionicama drže 15. mjesto. U nastavku donosimo redoslijed nastupa zemalja u velikom finalu Eurovizije u austrijskoj prijestolnici:

1. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

2. Njemačka: Sarah Engels - Vatra

3. Izrael: Noam Bettan - Michelle

4. Belgija: ESSYLA - Ples na ledu

5. Albanija: Alis - Nân

6. Grčka: Akylas - Ferto

7. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym

8. Australija: Delta Goodrem - Eclipse

9. Srbija: LAVINA - Kraj Mene

10. Malta: AIDAN - Bella

11. ​​Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS

12. Bugarska: DARA - Bangaranga

13. Hrvatska: LELEK - Andromeda

14. Ujedinjeno Kraljevstvo: POGLEDAJ MAMA BEZ RAČUNALA - Eins, Zwei, Drei

15. Francuska: Monroe - Regarde !

16. Moldavija: Satoshi - Viva, Moldavija!

17. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

18. Poljska: ALICJA - Moli

19. Litva: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

20. Švedska: FELICIA - Moj sustav

21. Cipar: Antigoni - JALLA

22. Italija: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

23. Norveška: JONAS LOVV - YA YA YA

24. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Austrija: COSMÓ - Tanzschein

SirUlrich
20:44 16.05.2026.

Ne pada mi na pamet gledati ove bedastoće!

protuudar
20:07 16.05.2026.

Ajmoooo cure! Samo hrabro, super ste! Navijamo za vas i želimo vam dobar nastup!! Sretno!

prajdali100
20:50 16.05.2026.

Je l' vi to ozbiljno ili se zezate ? Što bih to gledao ?

