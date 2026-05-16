ANKETA Hoćete li večeras pratiti finale Eurovizije?

Brojimo posljednje sate do početka velikog finala jubilarnog 70. izdanja Eurovizije, u kojem će Hrvatsku predstavljati grupa Lelek s pjesmom "Andromeda". Naše predstavnice na pozornicu arene Wiener Stadthalle u Beču izlaze 13. po redu od ukupno 25 izvođača.
Podsjetimo, Lelekice su svoju kartu za finale osigurale u prvoj polufinalnoj večeri u utorak, a uz Hrvatsku dalje su prošle Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Drugo polufinale održano je u četvrtak i u njemu su plasman u finale izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Uz predstavnike nabrojanih država, direktan plasman u finalnu večer imaju zemlje "Velike četvorke", odnosno Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Francuska te zemlja domaćin, Austrija.
Finale počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, a gledatelji ga mogu pratiti na prvom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT1). Naše predstavnice na kladionicama drže 15. mjesto. U nastavku donosimo redoslijed nastupa zemalja u velikom finalu Eurovizije u austrijskoj prijestolnici:
1. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
2. Njemačka: Sarah Engels - Vatra
3. Izrael: Noam Bettan - Michelle
4. Belgija: ESSYLA - Ples na ledu
5. Albanija: Alis - Nân
6. Grčka: Akylas - Ferto
7. Ukrajina: LELÉKA - Ridnym
8. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
9. Srbija: LAVINA - Kraj Mene
10. Malta: AIDAN - Bella
11. Češka: Daniel Zizka - CROSSROADS
12. Bugarska: DARA - Bangaranga
13. Hrvatska: LELEK - Andromeda
14. Ujedinjeno Kraljevstvo: POGLEDAJ MAMA BEZ RAČUNALA - Eins, Zwei, Drei
15. Francuska: Monroe - Regarde !
16. Moldavija: Satoshi - Viva, Moldavija!
17. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
18. Poljska: ALICJA - Moli
19. Litva: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
20. Švedska: FELICIA - Moj sustav
21. Cipar: Antigoni - JALLA
22. Italija: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
23. Norveška: JONAS LOVV - YA YA YA
24. Rumunjska: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
25. Austrija: COSMÓ - Tanzschein
