ZANIMLJIVOST

FOTO Otkrivena tajna! Lelekicu raskrinkali obožavatelji, evo kako lebdi na njihovom eurovizijskom nastupu

Foto: TikTok
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
16.05.2026.
u 20:18

Njihov je nastup već izazvao brojne ovacije i snažne reakcije publike, a među pet djevojaka posebno se istaknula Inka, koja tijekom izvedbe doslovce "lebdi" na pozornici, držeći štap u jednoj ruci.

U susret današnjem finalu Eurovizije 2026. godine u Beču napetost sve više raste, a naša glazbena skupina Lelek intenzivno se priprema i upjevava za svoj veliki finalni nastup. Njihov je nastup već izazvao brojne ovacije i snažne reakcije publike, a među pet djevojaka posebno se istaknula Inka, koja tijekom izvedbe doslovce "lebdi" na pozornici, držeći štap u jednoj ruci. Upravo je taj upečatljiv scenski trenutak privukao mnogo pozornosti, a publika je uspjela snimiti i dio pripreme prije samog početka nastupa. Tako je otkriveno da Inka lebdi zahvaljujući jednostavnoj, ali iznimno učinkovitoj scenskoj iluziji.

Tajna se krije u posebno dizajniranom postolju, odnosno povišenju na kojem pjevačica sjedi, a koje je vješto skriveno dugim haljinama i pažljivo osmišljenom koreografijom. Kada se konstrukcija podigne, haljina se pravilno rasporedi, dok strateški postavljena rasvjeta i dim na podu dodatno skrivaju podnožje te stvaraju dojam bestežinskog stanja. Ovakav se efekt često koristi u televizijskim nastupima jer se kamera fokusira na gornji dio tijela i lice izvođača, dok se donji dio scenografije zamračuje kako bi se stvorila potpuna iluzija lebdenja u zraku, odnosno ne vidi se stražnji dio tijela koji prikazuje konstrukciju na kojoj pjevačica sjedi.

Bez obzira na otkrivenu scensku tajnu, nastup grupe Lelek ostaje vizualno dojmljiv i glazbeno snažan, a publika s nestrpljenjem iščekuje vidjeti kako će izgledati njihova izvedba u velikom finalu Eurovizije. Jedva čekamo njihov nastup i navijamo da na finalnoj pozornici zablistaju u punom sjaju.

Komentara 4

DA
dallas1974
20:35 16.05.2026.

"Lelekicu raskrinkali obožavatelji". Nitko nije mislio da lebdi.

Avatar Tombstone
Tombstone
20:34 16.05.2026.

E bas vam hvala, ja sam mislil da fakat lebdi.

KR
krlokova
20:38 16.05.2026.

koji ste vi idioti zajedno s obožavateljima.......

