Naš glumac o putovanju: 'Ako usporedim s Hrvatskom danas, Singapur mi uopće ne djeluje toliko skup'

Kada govorimo o putovanjima, mnogi kao svoju destinaciju biraju velike, poznate gradove poput Pariza ili Londona, a drugi su nešto više avanturistički nastrojeni, pa se otpute u daleke zemlje. Odlasci u Afriku ili daleku Aziju mnogima su velika želja, a upoznavanje kulture zemalja poput Kine, Japana ili Singapura, uz povezanost današnjeg svijeta, više nije toliko nemoguće. Upravo jedna od ovih dalekih zemalja naša je današnja tema, a svoj odmor tamo je proveo glumac Matija Kačan kojeg trenutačno gledamo u seriji "Sjene prošlosti". Matija je posjetio grad-državu, Singapur, koji slovi kao "grad budućnosti". Radi se o velikom financijskom i trgovačkom centru koji uz strog režim, po kojem su Azijati poznati, donosi i živost i raznolikost.

Posjet ovom gradu, našem glumcu dugo je bila želja. - Oduvijek me privlačila kombinacija modernog grada, kulture i egzotike, a uz to me dodatno motiviralo to što je moj prijatelj ondje živio kao profesionalni nogometaš. Tako sam imao i dobar razlog i idealnu priliku za posjet - pojašnjava Matija koji si je želju ostvario prije dvije godine. Singapur je i više nego dobro istražio, a to mu je omogućilo to što je ondje boravio mjesec i pol dana.

Iako je sam put bio naporan, ističe da se itekako isplati. - Sam let je trajao oko 13 sati, s presjedanjem, ali kad stigneš i vidiš grad, zaboraviš na umor - kaže te dodaje da je put sam isplanirao, a na njemu je upoznao i brojne ljude s kojima je provodio vrijeme.

- Društvo mi je pravio moj prijatelj koji tamo živi. To je zapravo bilo idealno jer sam mogao upoznati grad i kroz turističku, ali i kroz lokalnu perspektivu. Imao je i dva cimera - jednog iz Srbije, a drugog iz Japana. Dok su oni trenirali, ja sam imao svoj ritam. Bili smo jedna sjajna družina tih dana - prisjeća se te opisuje condominium, točnije stan koji je njegovom prijatelju osigurao njegov tadašnji nogometni klub, a u kojem je i on bio smješten tijekom posjeta.

Foto: Privatni album

- U arhitekturi i trgovini nekretninama to su stambene zgrade u kojoj su stanovi osobno vlasništvo pojedinaca ili države koji njime mogu raspolagati neovisno o drugim stanarima, dok se o zajedničkim prostorijama i vlasništvu brinu preko predstavnika svoga ulaza. Laički rečeno, moderna zgrada s bazenom, teniskim terenom, prostorijama za razonodu, teretanom, privatnim osiguranjem... Za mene je to bilo jedno potpuno novo iskustvo stanovanja. Lako bih se navikao na takav standard - dodaje kroz smijeh te se potom usredotočuje na onaj turistički dio svog boravka u Singapuru.

- Posjetio sam, kao i svaki turist, Gardens by the Bay, Marina Bay Sands, Chinatown, Little India, Aquapark i još mnogo manjih, ali podjednako zanimljivih mjesta - nabraja Matija te se posebno zaustavlja kod nekih lokacija poput Gardens by the Bay koje opisuje kao nešto spektakularno.

- Ta ogromna futuristička umjetna "stabla" koja svijetle noću ostavljaju dojam da si u nekom drugom svijetu. Kao u Avataru. To je definitivno jedan od simbola Singapura. Tamo je i najveća staklena kupola na svijetu, koja ima biljke iz svih klimatskih zona, zatim, Cloud Forrest unutarnja džungla. Impresivno turističko mjesto - prisjeća se, a s jednakim oduševljenjem ističe i Sentosa Island.

- To je kao jedan ogroman zabavni park i resort u isto vrijeme - plaže, atrakcije, luksuzni hoteli. Ostavilo je dojam kao da si na drugom kontinentu, a zapravo si samo 20 minuta od centra grada - kaže.

Upravo po toj kombinaciji velikih zgrada koje ističu urbanu i parkova koji ističu prirodnu oazu grada poznat je Singapur, a u ovom gradu ističe se Jurong Bird Park za koji Matija kaže da je posebno iskustvo.

- Toliko egzotičnih ptica na jednom mjestu nisam nikad vidio. Bilo je i edukativno i zabavno - zaključuje te dodaje da je, osim boravka u Singapuru, u tih mjesec i pol odlučio otići i malo van granica ove države te bolje upoznati Aziju kroz posjet Kuala Lumpuru i Vijetnamu.

- To mi je dalo dodatnu širinu cijelog doživljaja Azije - naglašava. Pitamo li ga i vrvi li ovaj urbani dragulj turistima, a on vrlo jasno ističe:

- Da! Singapur je jedna od najposjećenijih destinacija jugoistočne Azije i godišnje privuče milijune turista iz cijelog svijeta. Ipak, na samim ulicama to nije toliko uočljivo jer je grad izrazito multikulturalan. Ondje se susreću različite nacije i etničke zajednice, pa je ponekad teško procijeniti tko je turist, a tko stanovnik. Uz to, velik broj stranih radnika dodatno stvara dojam da je riječ o jednom globalnom, otvorenom i dinamičnom gradu.

Kačan ističe da bi se ovom gradu svakako vratio, iako smatra da je istražio sve turističke točke.

- Više od mjesec dana sam ga svakodnevno obilazio, biciklom, taksijem, javnim prometom. Sve što sam želio sam obišao, ali ponovno bih ga nakratko opet posjetio - kaže te dodaje neke savjete za sve koji se planiraju uputiti u Singapur.

- Definitivno preporučujem da idete, ali treba računati da Singapur nije jeftina destinacija. Ipak, vrijedno je "svake kune" jer je iskustvo jedinstveno - kaže te pojašnjava:

- Ako usporedim s Hrvatskom danas, Singapur mi uopće ne djeluje toliko skup. Grad nudi nevjerojatnu uređenost, besprijekoran javni prijevoz, čistoću i sigurnost, pa cijena zapravo ima smisla. Naravno, postoje stvari koje su skuplje, tipa alkohol i cigarete - ali one spadaju u kategoriju luksuza. Sve ostalo za prosječnog turista kreće se tu negdje. Štoviše, neke stvari su čak i povoljnije nego što sam očekivao.

Posebna tema u ovom razgovoru bila je i gastronomija koju Matija opisuje kao mješavinu kineske, indijske i malajske tradicije.

- Probao sam sate, chili crab i razne juhe s rezancima. Uz to, ima i puno internacionalnih restorana, tako da svatko može pronaći nešto za sebe. Često sam jeo na food cornerima. To su mjesta gdje možete jesti kvalitetnu svježu hranu raznolike ponude. Tamo su, recimo, cijene ručka između 5 i 10 singapurskih dolara, cca 6 eura. E, da, probao sam i durian, najsmrdljivije voće na svijetu, strašno - ističe kroz smijeh te prepričava i anegdotu vezanu uz jedan restoran naše kuhinje.

- Za nas s ovih prostora, gospodin Esad je prava institucija - ugostitelj i bivši nogometaš. U srcu povijesnog dijela Singapura, na najfrekventnijoj turističkoj ulici, vodi balkanski restoran Sahara. To je mjesto gdje se susreću svi koji putuju ili rade u gradu i traže malo domaće atmosfere. Ćevapi s lukom i kajmakom, rakija, pivo - tu se lako pretvore u duga i zabavna druženja. Tamo sam doživio pregršt smijeha, neobičnih priča i anegdota naših ljudi, od kojih svaka ima svoju draž. Jednostavno, uvijek se tamo nešto zanimljivo događa!

Kada već govorimo o ljudima, Matija kaže i da su lokalci vrlo ljubazni, disciplinirani i otvoreni prema turistima te nije imao nijednu neugodnu situaciju i uvijek se osjećao dobrodošlo.

S obzirom na veličinu grada i glasine koje smo čuli, našeg glumca pitamo i je li Singapur čist. - Grad je doista nevjerojatno čist, gotovo sterilno uredan - ističe pa pojašnjava da to nije slučajnost, a iza svega stoji vrlo strogi sustav pravila i kazni koji se dosljedno primjenjuju. - Zanimljivo je da ta disciplina nije doživljena kao nametnuta, nego kao dio kulture i svakodnevice. Ujedno se jako pazi na ekologiju i održivost, pa se čistoća ne svodi samo na izgled nego i na dugoročno očuvanje okoliša - pojašnjava.

Matija slovi kao putoholičar na našoj glumačkoj sceni, pa ga pitamo i gdje je još sve bio. - Putujem kad imam vremena i novaca jer to jednostavno volim. Proputovao sam dosta - Europu, Sjevernu Ameriku, Meksiko... kad je u pitanju Azija, duže sam boravio u Maleziji, a malo sam zavirio i na Bali. Ipak, Singapur mi je ostao posebno urezan u sjećanje, bio je to moj prvi susret s Azijom i sve je bilo novo i drugačije. Hrana, kultura, način života, sve je jednostavno drukčije i zato mi se posebno urezalo u pamćenje. E, da, pamtim i Izrael ili Svetu zemlju - nažalost, danas nije baš "sveta", ali iskustvo je svakako ostavilo snažan dojam - kaže te dodaje da bi se u budućnosti volio ponovno vratiti u Aziju, a ovaj put uputio bi se u Japan, Kinu i Hong Kong. - Imam još puno planova ako bude prilike. Putovanja su za mene najbolji način da se obogatim novim iskustvima i upoznam različite kulture - zaključuje Matija Kačan.