Naš glumac koji slovi za velikog zavodnika otkrio da će postati tata

Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis. Prvo su to bili njezina pozitivna energija i smijeh. Ona je osoba uz koju se ne prestajem smijati. Zaljubljen sam kao glupavi tinejdžer - priznao je prije nešto manje od godinu dana glumac Lujo Kunčević.

Njegova ljubav sa manekenkom Sarom Spinčić pretvorila se u ozbiljno vezu i Lujo se na društvenim mrežama svima pohvalio kako će postati otac. Par je pozirao sa snimkom s ultrazvuka, a Sara je napisala: 1+1=3. Sin naše poznate glumice Biserke Ipše i redatelja Ivice Kunčevića nikada nije skrivao od javnosti svoje veze i zato je brzo došao na glas velikog zavodnika. Prije tri godine prekinuo vezu s bivšom Miss Universe Ivanom Mišurom. Brzo nakon prekida, Lujo se opet zaljubio i to u 19-godišnju studenticu fizioterapije Petru Reškovac. Vezu su počeli u ljeto 2018. godine, a vezu su prekinuli nakon nekoliko mjeseci i Lujo je kazao da je to bila intenzivna i kratka romansa.

- Zaljubljive sam prirode, a kada se dogodi prava ljubav, spreman sam na sve - rekao nam je Lujo u intervju koji nam je dao dok je bio zvijezda serije "Zlatni dvori".

Foto: Instagram