'Tko te rasplakao?': Pjevačica zabrinula obožavatelje objavom nakon prekida s milijarderom

Camila Cabello zabrinula je svoje obožavatelje u srijedu nakon što je na Instagramu objavila selfie na kojem su joj oči pune suza. Ova 29-godišnja pop zvijezda podijelila je ukupno četiri fotografije uz kratki opis 'Bok' i emotikon smajlića. Unatoč ostalim slikama, uključujući i onu na kojoj pjevačica promatra svoj odraz u automobilskom ogledalu, pratitelji su odmah uočili najemotivniji prizor.

'Tko te rasplakao?' upitao je jedan korisnik uz niz emotikona noževa, dok je drugi velikim slovima zahtijevao odgovor: 'Tko je taj tip koji je rasplakao moju ljubimicu?'. Objava dolazi nakon vijesti o prekidu s libanonskim milijarderom Henryjem Juniorom Chalhoubom nakon 18 mjeseci veze. Mnogi su se u komentarima referirali na njezinu pjesmu 'Pretty When I Cry' s albuma 'C,XOXO'. 'Napisala je tu pjesmu s razlogom. Tako je lijepa dok plače', poručio je jedan od njezinih brojnih pratitelja. Prema pisanju The Suna, par se 'udaljio' nakon upoznavanja u Saudijskoj Arabiji krajem 2024., a pjevačica je sada fokusirana na novi album.

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Tijekom veze par je na društvenim mrežama dokumentirao putovanja u Pariz, Rim, St. Barth, Monako i Ibizu, a prošlog je ljeta Camila dala naslutiti da je 'jako zaljubljena'. Ipak, posljednju fotografiju 39-godišnjeg Chalhouba objavila je u ožujku za svoj 29. rođendan, dok su u javnosti zadnji put viđeni na Coachelli u travnju. Par je prvi put povezan u studenom 2024. na zabavi u Saudijskoj Arabiji, a kasnije su viđeni u razmjenjivanju nježnosti u St. Bartsu te na modnoj reviji Chanela u Parizu. Čini se da se pjevačica nakon prekida posvetila brizi o sebi, pa je tako jedna od fotografija prikazuje kako se opušta u bikiniju s maskom na licu.