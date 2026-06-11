Proslavio se u kultnoj seriji iz 90-ih, a ovako sada izgleda popularni 66-godišnji glumac

Da sretnete Jasona Alexandera na ulici, vjerojatno biste ga bez problema prepoznali jer se od dana kada je glumio u kultnoj seriji "Seinfeld" tijekom 1990-ih nije pretjerano promijenio. Alexander (66) je proteklog vikenda snimljen u Los Angelesu. Na fotografijama koje je objavio Daily Mail nosio je kariranu košulju na kopčanje preko koje je prebacio sako, uz traperice i sunčane naočale. Rukavi su mu bili zavrnuti, a na zapešću je nosio sat. Možda je najveća promjena u njegovu izgledu to što danas nosi kozju bradicu i potpuno je sijeda. Brojni obožavatelji "Seinfelda" reagirali su na fotografije u komentarima ispod objave Daily Maila. "Nosi istu košulju i izgleda sjajno", napisao je jedan korisnik. "Izgleda odlično i kao da uopće nije ostario. Obožavam ga", dodao je drugi. "Uvijek elegantan i drži do sebe. Sviđa mi se", glasio je treći komentar. "Izgleda gotovo isto. Samo je pustio bradu i dobio nekoliko kilograma. Nije kao kod nekih zvijezda iz 90-ih koje danas ne biste ni prepoznali", primijetio je četvrti čitatelj.

Iako ga se ne može često vidjeti kako šeta Los Angelesom, Alexander je i dalje vrlo aktivan u Hollywoodu. Trenutačno radi na nekoliko projekata, a nedavno je režirao crnu komediju "Fault" u Chicagu. Također vodi vlastiti podcast "Really No Really", zajedno s Peterom Tildenom. Prošlog mjeseca prisustvovao je premijernoj izvedbi predstave "Brigadoon" u kazalištu Pasadena Playhouse u Pasadeni u Kaliforniji. Iako je Jason Alexander najpoznatiji po ulozi Georgea Costanze u hit-seriji "Seinfeld", svojim najvećim životnim postignućem smatra činjenicu da je otac dvojice sinova, Gabea i Noaha.

Alexander, čije je pravo ime Jay Scott Greenspan, oženio je suprugu Daenu Title u svibnju 1982. godine. Gotovo desetljeće kasnije osnovali su obitelj uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje. Njihov prvi sin Gabe rođen je u svibnju 1992., dok je Noah stigao na svijet u veljači 1996. godine. Iako je glumac priznao da prije očinstva "nije bio osoba koja posebno voli djecu", potpuno je prigrlio ulogu oca. "To je nešto najbolje! Neopisivo", rekao je tijekom razgovora za Live Talks Los Angeles 2012. godine. "Ti dječaci su došli na svijet i odjednom vam se srce proširi. Nisam imao pojma koliko može narasti. To je bilo najnevjerojatnije putovanje." Alexander je postao velika zvijezda upravo dok su njegovi sinovi bili mali. Iako je uživao u popularnosti koju mu je donio "Seinfeld", pazio je da djecu što više zaštiti od medijske pozornosti. "Nismo željeli da djeca budu prisiljena na takvu izloženost", rekao je u podcastu First Class Fatherhood 2021. godine. Unatoč uspješnoj glumačkoj karijeri i statusu jedne od najpoznatijih televizijskih zvijezda, zvijezda na Hollywood Walk of Fameu nije mu među najvećim željama. Kada su ga Gabe i Noah pitali želi li dobiti svoju zvijezdu, odgovorio je da bi radije ostavio trag kroz njih. Želi da ga sinovi pamte kao osobu koja ih je obožavala, podržavala, vjerovala u njih i uvijek bila uz njih kada je trebalo.