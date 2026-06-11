Slavni pjevač progovorio o autizmu: 'Pobjegao sam s pozornice, bilo je grozno'

Za brojne obožavatelje, nastup grupe Blue u Weston-super-Mareu trebao je biti još jedan nostalgični povratak u rane 2000-e, no za pjevača Leeja Ryana pretvorio se u noćnu moru. Dok su se nizali hitovi poput "All Rise", 42-godišnji pjevač borio se s nevidljivim neprijateljem - vjetrom. U iskrenoj objavi na Instagramu nakon koncerta, Ryan je opisao kako ga je snažan vjetar na otvorenoj pozornici potpuno paralizirao. "Bilo je užasno vjetrovito, do te mjere da su morali prekinuti show. Kad smo napokon izašli, za mene je bilo potpuno iscrpljujuće. Zaledio sam se", napisao je. Objasnio je da se radi o senzornom problemu povezanim s njegovim autizmom. "Ne podnosim vjetar. Ne podnosim osjećaj kad me udara. Potpuno je preuzelo moje tijelo do te točke da sam želio pobjeći s pozornice. Zvuči ludo reći da imam problem s vjetrom, ali meni to ima savršenog smisla."

Njegova ispovijest nije ostala bez odjeka, a prvi mu je podršku javno iskazao kolega iz benda, Duncan James. "Vidio sam da se mučiš s tim. Potpuno te razumijem. Volim te, brate", napisao je James u komentaru, pokazujući snagu i povezanost unutar benda koji je zajedno prošao i slavu i teške trenutke. Ryanova borba sa senzornom osjetljivošću samo je dio veće slagalice koju je počeo sastavljati tek prošle godine, kada mu je dijagnosticiran poremećaj iz autističnog spektra, uz ADHD. Ova dijagnoza stigla je u turbulentnom razdoblju njegova života, obilježenom ozbiljnim pravnim problemima koji su narušili njegovu reputaciju problematičnog, ali šarmantnog dečka iz boy benda. Javnost je za njegovu dijagnozu prvi put saznala tijekom sudskog procesa, što je mnogima dalo potpuno novi kontekst za razumijevanje njegovih postupaka.

Naime, Ryan se posljednjih godina suočio s dvije ozbiljne optužbe. Prva je rezultirala 12-mjesečnom uvjetnom zatvorskom kaznom zbog rasno motiviranog napada i zlostavljanja članice kabinskog osoblja na letu British Airwaysa. Pijan nakon što je popio cijelu bocu porta, stjuardesu tamne puti nazivao je "čokoladnim kolačićem" i govorio joj da želi imati njezinu "čokoladnu djecu". Sudac je njegov ispad opisao kao "vječnost za sve u avionu". Tijekom drugog incidenta, ugrizao je policajca za uho, a upravo je na tom suđenju njegov pravni tim otkrio da pjevač ima Aspergerov sindrom, oblik autizma, što uzrokuje "poteškoće u razumijevanju onoga što mu se govori" i "sporu obradu informacija". Iako je prvotno priznao krivnju, kasnije je uspješno povukao priznanje, tvrdeći da je to učinio na loš savjet odvjetnika koji nije uzeo u obzir njegovo stanje.

Otkriće da ima autizam i ADHD u četrdesetima za Ryana je bilo, kako kaže, trenutak prosvjetljenja. U poduljoj objavi na društvenim mrežama, objasnio je obožavateljima kako mu je dijagnoza pomogla da shvati cijeli svoj život. "Borio sam se s raznim stvarima od djetinjstva, ali o tome se tada nije znalo niti govorilo. Za mene to znači da imam visok kvocijent inteligencije, ali moj mozak radi drugačije od ostalih", napisao je. "Ljudima se možda činite nepristojni, teški ili kaotični. Možda reagirate drugačije, posebno na zvukove, prizore, mirise, pa čak i dodir. Znam da zvuči čudno, ali oduvijek sam mrzio vjetar, osjećaj na koži kad vas udari. Puno toga sada učim o sebi i mnoge stvari počinju imati smisla." Njegova otvorenost pružila je utjehu mnogima koji se suočavaju sa sličnim izazovima, a njegova poruka "u svijetu kaosa, budite ljubazni" odjeknula je među njegovim pratiteljima.

Lee Ryan daleko je od jedinog primjera poznate osobe koja je dijagnozu iz autističnog spektra dobila u odrasloj dobi, rušeći time stereotipe o tome kako autizam "izgleda". Njegov kolega iz svijeta britanskih boy bendova, Abz Love iz grupe 5ive, također je kao odrasla osoba dobio dijagnozu Aspergerovog sindroma, objašnjavajući kako mu to otežava funkcioniranje u situacijama "kada ljudi stalno očekuju blistavog i veselog Abza". Škotski snagator Tom Stoltman, dvostruki nositelj titule "Najjačeg čovjeka na svijetu", kojem je autizam dijagnosticiran s pet godina, danas svoje stanje naziva "supermoći", tvrdeći da mu hiperfokus, česta karakteristika autizma, omogućuje nevjerojatnu predanost i disciplinu u treningu. Irska kantautorica Emma Langford dijagnozu je dobila s 32 godine i shvatila da su sve njezine pjesme zapravo bile način na koji je procesuirala autistično iskustvo prije nego što je i sama znala o čemu se radi.

*uz pomoć AI