Nakon žestoke svađe upucao poznatu pjevačicu: Reper osuđen na 10 godina zatvora

Kanadski reper Tory Lanez osuđen je u utorak na deset godina zatvora na sudu u Los Angelesu zbog ranjavanja pjevačice Megan Thee Stallion tijekom svađe 2020. Tory Lanez (31), pravim imenom Daystar Peterson, u prosincu je proglašen krivim za napad poluautomatskim oružjem, nošenje neprijavljenog oružja i za nemar.

Njegove zabave s Megan Thee Stallion koja je 2021. osvojila tri nagrade Grammy i surađivala je s Beyonce, punile su novinske stupce u Sjedinjenim Državama.

VEZANI ČLANCI

Slučaj je postao simbol trajnog seksizma na hip-hop sceni i crnačkog nepovjerenja prema policiji. Događaj se zbio u srpnju 2020. a povod mu je bila svađa dvoje bivših partnera nakon zabave kod influencerice Kylie Jenner na kojoj se konzumirao alkohol.

Dvije pjevačke zvijezde vraćale su sa zabave automobilom u društvu osobne tajnice Megan Thee Stallion koja je također podlegla šarmu kanadskog repera. Tijekom vožnje je izbila svađa.

Pjevačica "Savagea" je na suđenju ispričala da joj je bivši dečko ponudio "milijun dolara" za šutnju, pošto je pucao u nju.

Tužiteljstvo je sukob pripisalo "povrijeđenom egu" Toryja Laneza. Kanađanina je rasrdilo to što je "Megan bila uspješnija od njega", istaknula je glavna tužiteljica na saslušanju.

Lanezova obrana je upozorila da je istraga bila provedena nabrzinu. Njegov odvjetnik George Mgdesyan sveo je slučaj na "ljubomoru", optuživši tajnicu pjevačice da je ispalila hitce iz pištolja.

Slučaj je obilježilo i nepovjerenje pjevačice u policiju, tek nekoliko mjeseci nakon smrti Georgea Floyda i Breonne Taylor, dvoje Afroamerikanaca koje su ubile redarstvene snage.

Policija je nedugo nakon incidenta zaustavila vozilo u kojemu je bilo dvoje glazbenika i Meghan Thee Stallion je umanjila ozbiljnost događaja rekavši da je ozlijedila stopalo staklenom krhotinom.

"U to je vrijeme policijsko nasilje bilo na vrhuncu", rekla je pjevačica na sudu. "Ne osjećam se sigurno u automobilu, ne osjećam se sigurno ni s policijom". U priopćenju predanom sudu u ponedjeljak, pjevačica je istaknula da nakon napada "nije imala ni jedan dan mira". Toryju Lanezu "nije bilo dovoljno to što me je ranio", rekla je, nego se "smijao mojoj traumi".

VIDEO Ella Dvornik potvrdila je glasine o svom braku: Istina je, u procesu smo razvoda