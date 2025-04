Nakon što su se Ivo i Vesna iz 'Ljubav je na selu' zaručili, on je završio u bolnici: Nisam mogao vjerovati da će se meni to dogoditi

Bivši sudionik emisije 'Ljubav je na selu', Ivo Obreza, pronašao je svoju srodnu dušu u prethodnoj sezoni showa. Unatoč tome što Vesna nije boravila na njegovom imanju, njihovo prijateljstvo, koje se razvilo tijekom snimanja, preraslo je u romantičnu vezu. Nedavno su objavili radosnu vijest o svojim zarukama.

"Prvo je bila šala. Sad su se stvarno dogodile zaruke. Iznenađena sam, iako je Ivo najavio da će me zaprositi. Išli smo autom iz grada, bilo je malo ružno vrijeme i padala je kiša. Ivo je stao ispred crkvice i izašao iz auta i došao do moje suvozačke strane. Tražio me da izađem, a ja sam ga pitala čemu sad po kiši, a on je kleknuo ispred mene. Bila je i više nego dobra prosidba. Stvarno mi je to bilo iznenađenje", podijelila je Vesna svoje iskustvo.

Međutim, njihovu ljubavnu priču zasjenila je neočekivana zdravstvena kriza. Ivo je u razgovoru za RTL.hr otkrio da je u veljači ove godine pretrpio srčani udar, zbog čega je trenutno na bolovanju.

"To se dogodilo nakon posla. Nisam mogao vjerovati da će se meni to dogoditi. Nakon 'Ljubav je na selu' zaposlio sam se kao vozač autobusa. Srećom da nije bilo za volanom već kad sam došao kući. Dogodilo se tijekom noći, a nakon toga su mi ugradili stent", objasnio je Ivo, dodajući da sada redovito pohađa terapije.

Nakon ovog iskustva, Ivo je djelomično promijenio svoj životni stil. Povećao je fizičku aktivnost, posebice šetnje, osobito otkako su on i Vesna nabavili psa. Ipak, priznaje da se još uvijek bori s navikom pušenja. "To ću svakako pokušati", izjavio je, dodajući da se, unatoč svemu, osjeća dobro.

"Sve ide na bolje. Jedva čekam da se vratim na posao", naglasio je Ivo, iako priznaje da osjeća posljedice srčanog udara, posebno pri intenzivnijim fizičkim naporima. "Brže se umaram", zaključio je. Trenutno, par je zaokupljen uređenjem svog zajedničkog stana. Ivo je nagovijestio da će, nakon završetka radova, uslijediti i vjenčanje, čime će okruniti svoju ljubavnu priču započetu u popularnom reality showu.