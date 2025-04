Uoči nastupa u Zagrebu porazgovarali smo s Ivanom Šarićem, mnogima omiljenim domaćim stand-up komičarem. Podijelio je s nama neke detalje iz privatnog života, a doznali smo i što publika može očekivati 27. travnja.

U Kinu SC 27. travnja ćete imati nastup pod nazivom BEST OF 1984. – 2023. Što netko tko još nije odlučio kupiti ulaznicu može očekivati? Nastup "Best of 1984-2023" nije samo zbirka mojih najboljih fora nego putovanje kroz moj život i karijeru, od djetinjstva do danas. Možete očekivati 90 minuta smijeha, iskrene životne priče, intimne trenutke pretvorene u humor i nešto novog materijala koji još nisam izveo uživo. Ovo je možda moj najosobniji show do sada.

Datum nastupa je blizu. Radi li već trema ili to dolazi tek nekoliko minuta prije nego što stupite na pozornicu? Trema je uvijek prisutna, ali to više ni ne zovem trema, nego želja da opravdam očekivanja publike koja je kupila ulaznicu. Obično me uhvati nekoliko minuta prije nego što izađem na pozornicu, taj adrenalin me nosi godinama. Razvio sam ritual dubokog disanja i kratkog mentalnog razgovora sa sobom koji mi pomaže da to pretvorim u energiju, a ne u blokadu.

Kako nastupate po cijeloj Hrvatskoj, primjećujete li da neke fore drukčije prolaze po različitim gradovima ili mjestima? Apsolutno svaki grad ima svoju energiju i specifičan humor. Neke fore izazovu histeriju u Zagrebu, u drugom gradu samo blagi smijeh. To je ljepota stand-upa i stalno prilagođavanje publici. No, općenito sam shvatio da je publika svugdje ista, jer ovaj materijal se dosta temelji na ljudskim pričama s kojima se svi mogu povezati. Često na nastupu shvatim da smo svi imali isto djetinjstvo.

Čuli smo više puta da ljudi kažu da se vole sami sebi narugati tako da im se onda nitko drugi ne može rugati za iste stvari. Pogodi li vas nekad tuđa šala na vaš račun? Naravno, ljudske smo prirode. Iako se volim šaliti na svoj račun, ne pogodi me toliko šala koliko me zna pogoditi nešto što je zlonamjerno ili neke laži. Jako cijenim inteligentne i osobne šale na svoj račun, zato i volim svoje prijatelje jer me nitko ne može izvrijeđati kao oni.

Koliko vam je na nastupima bitan odnos s publikom? Jeste li nekad imali baš nekog hejtera (heklera) koji vas je pokušao izbaciti iz takta ili su naši ipak malo pristojniji od onih koje gledamo u Americi? Odnos s publikom mi je iznimno važan jer energija koju publika daje na početku oblikuje ostatak nastupa. Uvijek se trudim dati dvostruko više da opravdam njihovu energiju. Imao sam hejtere, heklere, ali to nije nešto što me može izbaciti iz takta, pogotovo nakon 19 godina rada. U Hrvatskoj su publike uglavnom pristojnije nego u Americi. Tu i tamo se nađe neki hekler, ali moja publika uglavnom želi nadograditi show, ne ga uništiti, pa na njihovim forama često izgradimo nove fore.

Rekli ste jednom prigodom da obožavate gledati "Seinfelda" i da vam je gledanje te serije ponekad i ritual prije spavanja. S kojim likom se najviše poistovjećujete, a kojeg nikada ne biste htjeli sresti na ulici? Zašto? "Seinfeld" je moj vječni favorit. Prije sam se poistovjećivao s Jerryjem, no sada, što sam stariji, više s Georgeom i njegovim načinom gledanja na svakodnevicu. Ne postoji lik iz serije kojeg ne bih htio sresti na ulici; mislim da sam sada u godinama kada me to više nije briga i nemam potrebu za izbjegavanjem ljudi.

Stalno radite i puno radite. Otkud vam energija? Je li to zbog ambicije ili strah od neuspjeha ili ste jednostavno takva osoba? Mislim da je moja energija kombinacija svega – energije, ambicije, straha od neuspjeha. To je formula da se stalno radi, rijetko bude zadovoljan i testira vlastite granice. Moj mozak uvijek radi, čak i na godišnjem odmoru nakon nekoliko dana već osjetim nervozu ako ništa ne radim.

Vaš sin Oliver napunio je četiri godine, slavili ste rođendan. Što ga sad najviše zanima, koji crtić, koja igračka je trenutačno najdraža? Oliver obožava crtiće "Turbo" i "Cars", a trenutačno su mu najdraže igračke plišani Turbo i Lightning McQueen. Izuzetno je aktivno i energično dijete, duhovito i, što me posebno veseli, izuzetno dobra i nježna duša.

Kakav ste kao roditelj? Jeste li onaj tip da ima viziju cijele budućnosti svog sina ili ćete mu dozvoliti da napravi i neke svoje greške i planove? Kao roditelj, trudim se biti primjer. Želim da Oliver sam nauči donositi odluke, dati mu prostora za greške i vlastite izbore, jer se tako najbolje uči. Nemam ambicije oko njegove profesije; bitno mi je da nauči kontrolirati emocije, biti gospodin u svakoj situaciji i imati samopouzdanje.

Čini mi se da ste prije bili aktivniji na društvenim mrežama, što se promijenilo i je li se promijenilo ili mi se samo čini? Istina, malo sam smanjio aktivnost na društvenim mrežama jer želim bolje balansirati online život sa stvarnim, posebno zbog obitelji. Društvene mreže sada koristim prvenstveno za posao i zabavu, a što sam stariji, sve sam kritičniji prema sadržaju koji dijelim.

Volite i putovati. Koje putovanje vam je ostalo u najboljem sjećanju? Volim putovati, a posebno mi je u sjećanju ostalo ljetovanje na Zakintosu s Koranom. Bili smo tamo četiri puta, i svaki put nas taj otok ponovno oduševi svojom atmosferom, kao neka Dalmacija, ali s Grcima.

Napunili ste 40 godina. Bojite li se krize srednjih godina? Ima li nešto što biste na sebi promijenili da vas obuzme? Ne bojim se krize srednjih godina, možda upravo to svatko u krizi srednjih godina kaže. Zapravo sam zadovoljan svojim životom. Ima stvari koje bih promijenio, ali to su sitnice. Jedino bih htio biti aktivniji u sportu, no to sebi govorim već 30 godina.

Neki planovi za 2025. osim nastupa? Imam puno planova za 2025., ali s godinama sam naučio svoje planove držati za sebe, jer tek tada imaju smisla i lakše ih ostvarujem. Više ih volim čuvati u tajnosti nego ih reklamirati unaprijed kao uspjehe.

Inače, ulaznice za Ivanov nastup možete kupiti OVDJE.

