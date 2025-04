FOTO Jeste li znali da Vanna ima stariju sestru? Ne pojavljuju se često zajedno, a evo kako izgleda

Glazbena diva Ivana Vrdoljak Vanna (54) jedna je od najpoznatijih domaćih pjevačica čija karijera traje desetljećima, no svoj privatni život oduvijek se trudila držati podalje od reflektora. Upravo zato mnoge je iznenadilo njezino nedavno gostovanje u emisiji 'Top Music Desk' na Top radiju, gdje je otkrila manje poznate detalje, uključujući i priču o svojoj starijoj sestri Jasmini, za koju mnogi obožavatelji nisu ni znali da postoji.

Vanna je tijekom razgovora na popularnom radiju s nostalgijom progovorila o svojim studentskim danima i važnoj ulozi koju je njezina sestra Jasmina imala u tom razdoblju. Otkrila je kako joj je sestrinska podrška bila ključna dok je balansirala između fakultetskih obaveza i želje za izlascima i plesom, svijetom koji je tada otkrivala. - Kad sam došla na fakultet, moja starija sestra je već bila tu i voljela je brijati po klubovima, plesati, i njezina podrška mi je baš bila bitna - prisjetila se Vanna. Opisala je to vrijeme kao spoj učenja i zabave: - To ti je bilo ono, učiš, polažeš ispite, ali i ideš van. I stalno gledaš tko ima bolji move - kaže pjevačica, koja je kroz smijeh dodala i kako joj današnja scena izlazaka nije toliko bliska, ističući svoju ljubav prema glazbi i pokretu: - Danas tog plesa nema toliko, svi su po kavama. Ja ne volim ići po kavama. Daj mi muziku, beat, pokret - iskreno je podijelila svoje preferencije.

28.09.2020., Zagreb - U hotelu Esplanade odrzana konferencija Nacionalni inovacijski sustav - rjesenje za globalne izazove. Jasmina Ranilovic. rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iako sestre Vrdoljak nikada nisu zajedno snimljene u javnosti, što je pridonijelo tome da mnogi ne znaju za Jasminu, Vanna je izuzetno ponosna na svoju sestru. Jasmina Ranilović je doktorica znanosti koja živi u Koprivnici. Njezina karijera također je impresivna – obnaša funkciju direktorice Istraživanja i razvoja u kompaniji Podravka. Vanna se sestrom javno pohvalila prije osam godina putem svog Facebook profila, dijeleći njezinu fotografiju uz dirljive riječi. - Evo, dok čekam nove vijesti, pohvalit ću se svojom sestrom - inovatoricom, izumiteljicom i zaljubljenicom u svoj posao....", napisala je tada pjevačica. Ta objava izazvala je veliko zanimanje javnosti, a mnogi su komentirali nevjerojatnu fizičku sličnost između sestara, što se može vidjeti i na rijetkim dostupnim fotografijama Jasmine Ranilović. Unatoč različitim životnim putevima – jedna u svijetu glazbe, druga u znanosti i gospodarstvu – sestrinska povezanost očito je jaka.

Iako štiti svoju privatnost, Vanna je u istom intervjuu na Top radiju otkrila i ponešto o svojoj djeci, sinu Luki i kćeri Jani, te njihovom utjecaju na njezin rad. Priznala je da su joj upravo oni često najveći kritičari, ali i izvor inspiracije. - Svatko na svoj način. Kad me kći s nečim usporedi, odmah povučem pjesmu i mijenjam sve. A sin mi nakon jednog slušanja zna reći da mu više ne puštam pjesmu i odmah znam o čemu se radi - ispričala je kroz smijeh, pokazujući koliko cijeni njihovo mišljenje. Naglasila je kako voli učiti od mladih, pa tako i od svoje djece. - Jana me uči svaki dan, i svjesno i nesvjesno. Puno toga mi pokaže, od trendova, make-upa, do glazbe. Luka ima strašno izgrađen stav. Toliko argumenata, s njim moraš biti educiran da mu pariraš - poručila je Vanna, otkrivajući djelić dinamike unutar svoje obitelji. Prije dvije godine, obitelj Vrdoljak dobila je i novog člana – Vanna je postala baka kada je njezin sin Luka dobio dijete, što je tada potvrdio njezin suprug Andrija Vrdoljak.

