Nakon što se onesvijestila pred prijateljima, pjevačica (30) se sada svima obratila iz bolnice

Američka glazbenica Tori Kelly (30) zabrinula je obožavatelje kada je hitno hospitalizirana nakon što je kolabirala na večeri u Los Angelesu prije nekoliko dana. Prijatelji koji su bili s njom su je odmah odvezli u bolnicu Cedars-Sinai, odakle se sada javila pratiteljima.

"Pozdrav prijatelji. Kao što ste čuli, suočavam se s nekim neočekivanim zdravstvenim problemima. Bilo je ovo nekoliko strašnih dana, ali osjećam vaše molitve i ne mogu prestati misliti o vama. Sada se osjećam jače i puna sam nade, ali nažalost još uvijek postoje neke stvari koje treba otkriti. Jako sam zahvalna na sjajnim liječnicima i sestrama koji brinu o meni", napisala je pjevačica na svojem profilu na Instagramu i dodala kako je tužna zbog svih planova koje je imala za ovaj tjedan kada izlazi njezin novi album, ali je naglasila i da joj je sada zdravlje na prvom mjestu.

"Volim vas puno i zaista sam osupnuta ljubavi i brigom koju sam primila od vas. Hvala vam iz dubine srca", poručila je pjevačica. Pismom je ganula brojne obožavatelje koji danima mole za njezin oporavak.

Podsjetimo, Tori se na večeri požalila na ubrzani puls, nakon čega se onesvijestila. Izvor blizak pjevačici otkrio je da su liječnici pronašli ugruške u blizini vitalnih organa, što je dovelo do ozbiljnosti situacije.

Tori Kelly je dvostruka dobitnica nagrade Grammy, a njezine pjesme kao što su 'There’s Nothing Holdin' Me Back', 'TOGETHER', 'Don't You Worry 'Bout A Thing' i duet s Pharrellom Williamsom, 'I Say A Little Prayer' bili su hitovi širom svijeta.

Kad je imala 11 godina, pobijedila je u showu America's Most Talented Kids, a već s 13 je snimila album. Njezin album Unbreakable Smile objavljen 2015. zauzeo je drugo mjesto na ljestvici Billboard 200, a njezin singl Nobody Love osigurao joj je mjesto na Hot 100 ljestvici.

Nedavno je najavila kako uskoro izdaje svoj četvrti EP, jednostavno nazvan "Tori". Inače, Kelly je udana za Andréa Murilla, profesionalnog košarkaša koji igra u Njemačkoj. Na Instagramu je prati četiri milijuna ljudi.

