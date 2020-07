Nakon što je prekinula s kolegom iz showa Filomena otkrila kako ju je osvojio novi dečko

Filomena Roglić, sudionica treće sezone showa "Život na vagi", nakon emisije planirala je brak s kolegom iz showa Markom Kregarom, no njihova je ljubav pukla. Filomena je nedavno objavila je u sretnoj vezi, a na društvenim mrežama je objavila i rođendansku čestitku Gorana Karana za njenog Tonija.

- On je jedan od pobjednika prvog online izazova Marija Mlinarića, tako da i sam najbolje zna što znači odricati se da bi napredovao. Lijepo je pored sebe imati osobu koja te podržava, voli i pazi na sve da moja kći i ja budemo sretne. Tako da se naš život promijenio u svakom segmentu. Također, radim i kao frizerka. To je moja struka i zahvalna sam što imam odličnu šeficu koja mi je pružila šansu da skupa 'rastemo' u tom poslu, kazala je Filomena za RTL.

Foto: Facebook

Podsjetimo, u show je ušla sa 144,5 kg, a danas ima 116,7. Izgubila je 27,8 kg, odnosno 19,2% tjelesne mase. I nakon izlaska iz showa nastavila je vježbati.

- Što se tiče samog procesa mršavljenja i zdravog života, i dalje radim na sebi. Mislim da će to biti doživotna borba, i to najbolje znaju svi kandidati, kao i ljudi koji imaju isti problem. Ono što smo u showu osvijestili činjenica je da nismo samo broj na vagi, već ljudi sa svojim vrlinama i manama. Znači, kad pogriješimo, ljudski je, no važno je ustati i samome sebi reci: ideš dalje - kazala je Roglić koja je tijekom karantene trenirala u dvorištu.

- Nakon showa moj se život promijenio u potpunosti. Stekla sam neke nove i zdravije navike. Naravno, uvijek tu ima prepreka, kao i u svemu, no Bože moj, sve je to dio procesa. Sam show u moj je život donio i nova prijateljstva. Tako da se svakodnevno čujem s mojom Keticom, kao i Megi i Martom - kazala je Filomena, koja je nedavno u Švedskoj posjetila Magdalenu. Tamo je i čula kako ih je prerano napustila kolegica iz showa Vanja Žikić.

- Umrla je na Ketin rođendan, a na moj rođendan bila je sahrana. Njezin prerani odlazak sve nas je prodrmao. Čvrsto vjerujem da je i mnoge ispred malih ekrana i medijskih portala. Stoga vas sve koji imate problem s kilama pozivam da se skupa pokrenemo. Da zajedno započnemo borbu čija će krajnja pobjeda biti za Vanju - rekla je Filomena.