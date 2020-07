I 37 godina nakon kultne reklame Anna Sasso izgleda senzacionalno

Sada već legendarna reklama za Pipi proslavila je Anu Sasso. Ova bivša Miss Jugoslavije i manekenka sada ima 57 godina, ali i 37 godina nakon što je snimljena ova reklama Ana bi bez problema mogla opet odigrati istu ulogu u reklami i nitko ne bi primijetio da je prošlo toliko godina jer lijepa Splićanka i dalje je zanosna i ima istu fit liniju kao i prije četiri desetljeća.

Da je tome zbilja tako pokazala je Ana fotografijama na Instagramu na kojima je na plaži i ima istu majicu kakvu je nosila u reklami. Tajnu svoje dobre linije otkrila je u jednom intervju za Story.

Foto: Instagram

- I dalje radim tjelovježbu, ako nisam u teretani jesam kod kuće. Pazim na zdravu i pravilnu prehranu, pazim također da ne preskačem obroke. Jedem i do pet puta dnevno, pijem puno tekućine, zapravo vode, osobito sada u ljetnim mjesecima. I to bi uglavnom bilo to. - rekla je Ana. Po ljeti se uglavnom kupa u skrovitim uvalama gdje je nitko ne može pronaći. - Dakle, moje plaže posljednjih godina su uglavnom uvale u kojima nemate bliži kontakt s ostalima, ali u jedno sam sigurna, a to je da se još uvijek za mnom okreće i divi mi svaki put iznova, baš kao i prvi put, moj suprug.- rekla je Ana.

