Zagrebački velesajam postaje najveća ljetna pozornica: Slijedi čak deset dana koncerata i festivalske energije

Zagreb će završnicu ljeta i ove godine dočekati uz deset dana glazbe, druženja i festivalske atmosfere. Od 28. kolovoza do 6. rujna prostor Zagrebačkog velesajma ponovno će postati jedno od najživljih gradskih okupljališta na četvrtom, dosad najvećem izdanju „Ljeta na Zagrebačkom velesajmu“.

Manifestacija koja je počela kao zanimljiv ljetni projekt u kratkom je vremenu prerasla u važnu točku zagrebačke kulturne i glazbene scene. Ovogodišnji program obuhvaća koncerte afirmiranih domaćih izvođača, nastupe tribute bendova, natjecanje demo sastava, plesne i sportske aktivnosti te druge festivalske sadržaje. Tijekom deset dana posjetitelji će moći birati između rocka, alternativne scene, popa, metala, funka i brojnih drugih glazbenih pravaca, uz dodatni umjetnički i sportski program namijenjen publici različitih generacija i afiniteta.

Festival će otvoriti Tribute Vikend, koji se održava od 28. do 30. kolovoza i donosi posvete nekima od najvećih svjetskih glazbenih imena. Publiku očekuju izvedbe bezvremenskih hitova grupa i izvođača poput Metallice, Guns N’ Rosesa, Nirvane, Iron Maidena, U2-a, Red Hot Chili Peppersa, Beyoncé, Billyja Idola i Billa Withersa.

Foto: Tin Meze

Nakon uvodnog vikenda slijedi dvodnevno natjecanje demo bendova, koje će se održati u ponedjeljak 31. kolovoza i utorak 1. rujna. Za novčanu nagradu natjecat će se Kapitaklizma, Kult pult, Ectratis, Goran glad, Druga pomoć, Soulbrake, Jarek, Eliza Dushku, Overused, Pozeri, Problem i Šambrana. Kao prošlogodišnji pobjednici nastupit će Raspad sistema, dok će Hard rock story odati počast sedamdesetima i osamdesetima te pokazati kako su bendovi izgledali i nastupali u zlatnim danima rock kulture.

Festival tako nastavlja pružati prostor mladim i neafirmiranim izvođačima, omogućujući publici da među prvima otkrije nova glazbena imena. Upravo je kombinacija poznatih izvođača i novih autorskih snaga jedno od obilježja „Ljeta na Zagrebačkom velesajmu“, na kojem se jednako cijene iskustvo etabliranih bendova i svježina mladih sastava koji tek grade svoj put.

Od srijede slijedi glavni festivalski program, koji će na pozornicu dovesti neka od najzanimljivijih aktualnih imena domaće alternativne scene. Najavljeni su etno-rock veterani KRIES, electro pop senzacija iz Križevaca Kids From The Sky, Podočnjaci - koje „na repeat“ slušaju pripadnici generacije Z, legendarni domaći bendovi Six Pack i Cold Snap, kao i Dorian Gray, Donkey Hot te Homage Collective plays Sade. Posebno vrijedi izdvojiti Rum Smugglers, koji se naziva prvim hrvatskim gusarskim metal bendom, te zagrebački groove i thrash metal bend Overpower, koji je svojedobno nastupio kao predgrupa kultnom britanskom metal bendu Bullet For My Valentine.

Ovogodišnje izdanje donosi i važnu novost. Nakon tri godine besplatnog programa festival ulazi u novu razvojnu fazu i uvodi sustav ulaznica. Novi model omogućit će daljnje ulaganje u kvalitetu produkcije, sadržaj i dugoročan razvoj manifestacije, uz zadržavanje dijela programa dostupnog bez naknade. Za dio festivalskih dana dostupne su povoljne early bird ulaznice , dok će ulaz na natjecanje demo bendova ostati besplatan uz prethodnu rezervaciju zbog ograničenog kapaciteta prostora.

„Ljeto na Zagrebačkom velesajmu u samo je četiri godine izraslo u ozbiljnu glazbenu i kulturnu manifestaciju, a sada želimo stvoriti stabilnu osnovu za njegov daljnji razvoj. Cilj nam je ove godine dosegnuti veći broj prodanih ulaznica, što bi nam ujedno omogućilo ispunjavanje uvjeta za prijavu na državnu potporu za kulturna događanja u Zagrebu. Time bismo iduće godine mogli dodatno proširiti program, produžiti trajanje festivala i pokrenuti najveći regionalni sajam moderne produkcije na Zagrebačkom velesajmu“, rekao je Daniel Badanjak iz organizacije „Ljeta na Zagrebačkom velesajmu“.

Deset dana glazbe, druženja i festivalske energije prilika su da se kolovoz isprati u ritmu koncerata, a u rujan zakorači glasno, veselo i uz atmosferu koja će još dugo ostati u sjećanju.