Nakon smrti sina naš pjevač na pragu osmog desetljeća spreman je za novu ljubav

Pjevač Zdravko Škender nedavno je preživio nekoliko životnih tragedija. Naime, Izgubio je majku, brata, a u siječnju ove godine i 39-godišnjeg sina Tomislava. Nakon svega mu se i raspao brak. No, 69-godišnji pjevač iz Šibenika ne očajava nego je spreman za novu ljubav, kazao je za Slobodnu Dalmaciju.

- Danas sam super, isplakao sam svoje i sad dugo spavam, treniram, potpuno sam samostalan i ne treba mi ničija ispomoć. Snažne sam konstitucije, aktivan i motoriziran, vozim automobil i njime sam prešao cijelu Europu na svojim nastupima. Snažna volja je ono što me pokreće i dakako, moja vjerna publika! Moram vam reći i da imam izuzetno jak libido, željan sam ljubavi i nisam je prekrižio u svom životu iako mi je žao što mi je brak propao. Pa, idemo dalje, možda nađem novu ljubavnu sreću i pravu partnericu - kazao je Zdravko i dodao kakva bi ga žena zadovoljila.

- Ja vam ne patim, kao neki moji estradni kolege, od toga da žena bude puno mlađa od mene, ali priznajem da me privlači dobar izgled, ta prezentacija, vizualni dojam, jelte. Kažu da ne valja imati dobro oko i dobar njuh jer ti onda puno toga smeta, ali što ću, imam visoke kriterije, takav sam. Ipak, ono što me može zadržati u vezi je - duša. Dobra osoba, i da, dakako, "kliknemo". To je, kad bolje razmislim, najvažnije - dodao je pjevač koji ne bi imao ništa protiv da ponovno postane otac.

- Čujte, danas žene nisu majke kakva je bila moja, koja je odmah po zasnivanju obitelji dala otkaz i posvetila se mužu, meni i mom bratu. Danas su žene ambiciozne, žele karijeru, a ja nisam više mlad. Ali, evo najiskrenije, kad bi mi se slučajno "zalomilo", ne bih imao ništa protiv još jednog djeteta. Tako bi valjda htio Bog - kazao je Škender koji je nedavno predstavio novu pjesmu - "Mala Istrijanka", duet s istarskim glazbenikom i svojim prijateljem Sergiom Pavatom.