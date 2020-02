Nakon ispadanja iz showa utjehu pronašla u zagrljaju markantnog Petra

Darija Ramljak s izvedbom "Nocturno" u drugoj emisiji uživo u polufinalu glazbenog showa "The Voice", očarala je publiku, no to joj ipak nije bilo dovoljno da se izbori za finale.

Darija je tako napustila "The Voice", a Filip Rudan izvedbom "Sign Of The Times" gledateljima se ipak više svidio te je on osigurao svoje mjesto u finalu natjecanja.

Njezina mentorica Vanna u emisiji je rekla kako je sigurna da će Darija u glazbi ostati te kako će puniti koncertne dvorane.

Ljepotica iz Međugorja tako se oprostila od natjecanja, a nakon ispadanja, na svom Instagramu podijelila je seriju fotografija kojima je zahvalila mentorici Vanni, svom timu, ali i dečku Petru Stankoviću.

"Oni. Riječima neopisivi", napisala je uz fotografije. "Sve znate! Hvala vam", dodala je na kraju teksta na Instagramu.

Među ostalima, podijelila je fotografiju s dečkom Petrom koji joj je bio velika podrška tijekom cijelog natjecanja. Petra često na svom Instagramu objavljuje Petrove fotografije te riječi hvale i podrške.

– Tako sam ponosan na tebe. Volim te – napisao je Petar prije tjedan dana uz jednu Petrinu fotografiju, a ona mu je u komentarima odgovorila: – Ništa ne bi bilo moguće bez tebe. Volim te.