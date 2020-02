USKORO NOVI SINGL VATRE

Ivan Dečak iskreno o novoj sezoni 'The Voicea' i odnosu s Gobcem, a otkrio je i kakav je otac

Treća sezona iznjedrila je najmlađe kandidate do sada, a opet riječ je o najzrelijoj ekipi s kojom je moj tim do sada radio, rekao je frontmen grupe Vatra i jedan od žirija "The Voicea" Ivan Dečak.