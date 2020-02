Gledatelji bijesni zbog izbora polufinalista: 'Nikad gori The Voice', 'Lova je ipak najbitnija u svemu'

Iza nas je prva emisija uživo showa 'The Voice'. Od 16 najboljih koji su se sinoć predstavili publici i žiriju prolaz je izborilo njih osmero i to zahvaljujući glasovima publike i odluci mentora.

U daljnje natjecanje prolaz su tako izborili Bernarda Bobovečki i Jakob Grubišak iz tima Dečak, Albina Grčić i Adriana Vidović iz tima Massimo, Vannini Filip Rudan i Darija Ramljak te Dora Juričić i Vinko Ćemeraš koji su članovi tima Gobac.

Izbor polufinalista podigao je mnogo prašine na društvenim mrežama, posebice na službenoj Facebook stranici 'The Voice Hrvatska'. I dok su jedni slavili prolazak svojih favorita, drugi pak nisi krili svoje nezadovoljstvo izborom polufinalista.

- Zabranila bi glasanje publike i prepustila tu odluku glazbenim stručnjacima. Večeras su ispali neki kandidati koji su bili bolji od ovih što su ostali, a sve zato što odabire publika.... svako svoje. Kako je lova ipak najbitnija u svemu tako je na žalost i u ovom slučaju. Vidim da se favorizira Filip...... kod mene ni slučajno jer mu previse 'šuška' glas dok piva kao Akiju, samo što Akiju to dobro stoji za razliku od njega. Što se mene tiče večeras je Petra bila vrh s pjesmom Josipe Lisac i ona je moj pobjednik - glasi jedan od komentara nezadovoljne gledateljice.

Foto: Facebook

- Nikad gori Voice, bez uvrede... kandidatima sve najbolje - poručila je pak druga pratiteljica na koju se nadovezala druga te poručila kako je ovo najbolja sezona do sada.

Foto: Facebook

Bilo je i onih koji su uvjereni da se već zna pobjednik. - Filip je pobjednik, on je 'The Voice' - komentirao je jedan od gledatelja iz inozemstva potvrdivši tako još jednom kako se The Voice prati i kako naši talenti oduševljavaju i publiku van granica Hrvatske.

Foto: Facebook

Filip Rudan: 'Možemo reći da sam zaljubljen i najviše volim pisati o ljubavi'