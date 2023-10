Nakon gubitka voljenog supruga, naša glumica ponovno ima osmijeh na licu: Pojavila se u odvažnom izdanju

Prije nekoliko dana u Zagrebu je održana premijera erotskog trilera Escort, posljednjeg filma redatelja Lukasa Nole koji je preminuo u listopadu prošle godine. Njegova supruga i poznata glumica Barbara Nola bila je posebno emotivna, no sada ima još jedan razlog za slavlje. Naime, u petak 27. listopada nakon duge obnove ponovno je otvoreno kazalište Gavella i to premijerom predstave “Kozmički žongleri” Kalmana Mesarića i redatelja Ivana Penovića na novoizgrađenoj maloj sceni teatra, nazvanoj "Mala Gavella”.

Barbara, koja je jedna od glavnih zvijezda predstave, za tu se prigodu posebno sredila i zablistala u crnoj dugoj haljini dubokog dekoltea, a imala je i veliki osmijeh na licu.

Dobro raspoložena pozirala je s kolegama, a u jednom joj se trenutku pridružio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Podsjetimo, na zagrebačku premijeru filma 'Escort' došla došli su i Goran Navojec, Ksenija Pajić, Rade Šerbedžija, Ankica Dobrić, Vinko Brešan, Ecija Ojdanić... Barbara Nola rekla je kako je ovaj citat nastao u trenutku nasilnog zatvaranja kina Europa. Kako kaže, njegovi se filmovi bave reakcijom pojedinca na nasilje psihološko ili fizičko nasilje oko nas.

- Ovo je napet, uzbudljiv triler, s elementima krimića, koji ima dašak erotike, crnog humora, za svakog ponešto. Više je žanrovski razigran. Kad čovjek dođe u neku fazu zrelosti, pa više ne misli da mora sve o ovome svijetu reći, onda se ide i poigrati - rekla je Barbara Nola koja je bila posebno emotivna na premijeri posljednjeg filma njenog Lukasa.

Krajem rujna porazgovarali smo s Barbarom ususret serije 'Gora', a ona nam je tada otkrila kako se osjeća nakon gubitka supruga.

- Teško. Od dana do dana. Puno radim i to mi pomaže jer se moram fokusirati na likove koje igram i njihove živote. Pokušavam biti aktivna i brinuti se o voljenim ljudima oko sebe i o sebi. To se naravno ne može preboljeti i to je tako kako je - rekla je i ispričala još nešto o filmu 'Escort'.

- Toliko je veličanstveno to da nam je Lukas ostavio još jedan film. I to film kojim je ujedinio sve čime se kroz svoju umjetnost bavio. Film je izrazito žanrovski, uzbudljiv triler s erotskim momentima i pomaknutim likovima, a onda u jednom momentu postane ludi art koji djeluje poput halucinacije glavnog lika. Glumci na čelu sa Živkom Anočićem su maestralni. Hrvojka Begović, mlada Lena Medar, Krešo Mikić, Igor Kovač, Bariša, Butijer, ma baš majstorska ekipa. Film je nekako i dječački razigran i opet mračan prikaz naše tranzicijske stvarnosti. Nitko u njemu nije nevin, ni ovi bogati i povlašteni ni ovi koji se osjećaju prevareno i gubitnički. Film izgleda fenomenalno. Mladi snimatelj Frane Pamić, kojemu je ovo prvi dugometražni film, stvarno ga je genijalno snimio - dodala je.

