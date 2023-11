Nakon 8 godina se na posao vraća glumica kojoj fanovi prigovaraju da je uništila izgled estetskim korekcijama

Meg Ryan, glumica koja je očarala publiku u filmovima "Romansa u Seattleu," "Kad je Harry sreo Sally" i "Imaš poštu" vraća se na veliki ekran u romantičnoj komediji za koji je scenarij sama napisala, te je režirala i producirala. Osam godina nakon svojeg posljednjeg holivudskog filma, Ryan u filmu "What Happens Later" igra Willu, ženu koja se ponovno susreće s bivšim partnerom (zvijezda "Dosjea X" David Duchovny) kada su oboje ostali u snijegom zatrpanoj zračnoj luci.

Ryan je rekla da je na projektu radila tri godine. Premijera je u američkim kinima u petak. "Treba mi puno vremena da učinim bilo što", rekla je u intervjuu, "tako da su tri od osam godina bile samo rad na ovome", objasnila je. "What Happens Later" je među nekoliko filmova nezavisnih produkcijskih kuća koji su dobili izuzeće od sindikata glumaca SAG-AFTRA, što znači da su glumci mogli slobodno govoriti o filmu unatoč štrajku koji je bio u tijeku. Duchovny je pohvalio rad Ryan u svim njezinim različitim ulogama u filmu. "Meg tu odgovornost nosi stvarno lagano, što je lijepo", rekao je. "Nikada nisi imao osjećaj da je preopterećena ili da osjeća pritisak, a siguran sam da je s vremena na vrijeme bila", dodao je glumac.

Ryan (61) bila je omiljeno lice Hollywooda, a otkako je otkrila čari estetskih operacija i u potpunosti promijenila izgled sve se rjeđe pojavljuje u javnosti. No, kada se i pojavi, mnogi ju ne uspiju niti prepoznati koliko si je promijenila lice. Tako je bilo i nedavno kada se pojavila na projekciji dokumentarnog filma "Still" u New Yorku. Pozirala je sa svojim kolegom Michaelom J.-jom Foxom.

Na projekciji, koja je održana u Alice Tully Hallu u Lincoln Centru, Meg je izgledala jako dobro raspoložena dok je pozirala sa svojim prijateljima, uključujući Billa Murraya i Elvisa Costella. Meg je dugo odbijala priznati da se podvrgnula estetskim operacijama, no sada joj to više nitko ne može povjerovati, a mnogi su se šokirali izobličenim licem. Meg je 90-tih bila jedna od najpopularnijih glumica, a svjetsku slavu stekla je ulogama u brojnim romantičnim komedijama no otkako se podvrgnula mnogobrojnim estetskim operacijama sve je rjeđe je dobivala uloge, a na kraju se povukla iz javnosti.

Foto: Profimedia

Ni u privatnom životu nije imala previše sreće, a od glumca Dennisa Quaida s kojim je bila od 1991. godine razvela se 2001. godine. S Dennisom je dobila sina Jacka, a godinu dana nakon razvoda potvrdila je vezu s glumcem Russellom Croweom kojeg je 2000. godine upoznala na setu filma "Dokaz života" dok je još bila u braku s bivšim suprugom.

