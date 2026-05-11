FOTO Brojni poznati okupili se na gala večeri u novoj oazi Bačvica

Na splitskim Bačvicama u subotu je održana prva velika lifestyle večer Boutique Hotela Venturo, događanje kojim je hotel i simbolično ušao u svoju prvu ljetnu sezonu nakon službenog otvorenja prije nešto više od mjesec dana. Riječ je o investiciji Westgate grupe vrijednoj 15 milijuna eura, kojom kompanija dodatno širi svoj hotelski portfelj u kojem se već nalazi i Dalmatia Tower s AC Hotelom Split by Marriott.

Venturo će pritom ostati jedini hotel u Hrvatskoj koji posluje unutar globalne kolekcije Design Hotels, prestižnog brenda unutar Marriott International grupacije koji okuplja boutique i lifestyle hotele s naglašenim identitetom i autorskim pristupom. Organizaciju događanja preuzela je Anamaria Komar, okupivši u hotelu brojne žene iz svijeta poduzetništva, kulture, medija, sporta i umjetnosti koje već godinama oblikuju javni i društveni život Splita.

Među uzvanicama bile su glumice Ana Gruica Uglešić, Ana Marija Veselčić, Ana Maras Harmander, Marija Borić, Andrea Mladinić, Nives Ivanišević, menadžerica Zlatana Stipišića Gibonnija Lidija Samardžija, sestre Lucija i Ana Zaninović, dugogodišnja sportska lica Splita, Tracy Glavina, supruga ministra turizma Tončija Glavine, supruga splitskog gradonačelnika Matilda Šuta, novinarka i televizijska urednica Marijana Batinić, novinarka Izabela Vrtar, dizajnerica Aleksandra Dojčinović, poduzetnice Davorka Dalić, Tihana Aralica i Nina Knežević, Ana Čagalj, kao i brojna poznata imena iz poslovnog i društvenog života grada poput Velimire Božinović, Ivanke Čuljak Milidrag, Alme Kulenović i Ive Sarage.

Iako je povod večeri formalno bio ulazak Ventura u prvu sezonu, atmosfera je od početka bila prilično neopterećena. Nije bilo klasičnog osjećaja protokola ni dinamike kakvu ovakvi događaji često imaju. Gosti su se spontano zadržavali između terasa, restorana i lounge prostora hotela, grupe su se miješale iz razgovora u razgovor, a večer je bez posebne najave polako prelazila iz večere u druženje koje je trajalo znatno dulje od planiranog.

Dodatnu atmosferu cijeloj večeri dao je i trenutak u kojem se održavala. Split je ovih dana živio u znaku svetog Duje, u periodu godine kada grad prirodno postane nešto življi, puniji i društveniji nego inače. Bačvice su pritom djelovale kao logičan okvir za hotel koji velik dio svog identiteta gradi upravo na kulturi boravka, sporijem ritmu i mediteranskom načinu života.

Venturo je od početka zamišljen kao izrazito intiman boutique projekt s tek 25 smještajnih jedinica, ali i kao hotel koji puno više pažnje pridaje atmosferi prostora nego klasičnom luksuzu. Kroz arhitekturu, dizajn interijera i cjelokupni koncept projekt se oslanja na suvremenu interpretaciju mediteranskog lifestylea u kojem jednaku važnost imaju privatnost, estetika, glazba, detalji i osjećaj boravka. Upravo zato hotel se vrlo brzo profilirao kao mjesto koje prirodno privlači ljude iz svijeta mode, dizajna, umjetnosti i lifestyle industrije. Tim više što nudi i vrhunsku wellness i spa zonu, vanjski bazen, fitness prostor, restoran i niz sadržaja koji afirmiraju filozofiju suvremenog mediteranskog boravka.

U interijeru kojim dominiraju kamen, prirodni materijali, topla rasvjeta i decentni tonovi, večer se gotovo neprimjetno prelijevala između restorana, terasa i bazenskog dijela hotela. U jednom trenutku svirao je violinski duet, nekoliko minuta kasnije prostor je preuzeo DJ set, dok su se u pozadini posluživali deserti, kokteli zagrebačkog Urania Bara i vina prestižne vinarije Markus. Za gala večeru bio je zadužen tim mladog chefa Frane Aljinovića, a cijela večer bila je koncipirana bez stroge forme i rasporeda. Nitko nije gledao na sat niti se previše držao protokola, što je možda najbolje opisalo atmosferu događanja.

“Od početka nam nije bila ideja napraviti event koji će izgledati kao klasična inauguracija hotela. Htjeli smo okupiti žene koje nose određenu energiju grada i stvoriti večer u kojoj će se ljudi osjećati ugodno, povezano i neopterećeno. Venturo ima vrlo specifičan karakter i bilo nam je važno da ljudi to osjete odmah pri prvom dolasku”, rekla je Anamaria Komar.

Generalni direktor hotela Mario Ivić kaže kako je cijeli koncept Ventura od početka razvijan izvan standardnih hotelskih obrazaca.

“Danas nije teško napraviti lijep hotel. Puno je teže napraviti prostor koji ima atmosferu i identitet zbog kojeg se ljudi žele vratiti. Venturo nikada nije zamišljen kao veliki hotelski sustav nego kao boutique mjesto koje živi kroz detalje, glazbu, arhitekturu i način na koji se ljudi ovdje osjećaju. Mislim da se upravo to najbolje vidjelo tijekom ove večeri”, rekao je Ivić.