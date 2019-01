Najveći hollywoodski šarmer imao je uličnu bandu, krao je pivo i provaljivao u kuće

Gotovo da nema nikoga u Hollywoodu s kim nisam radila, ali još uvijek čekam da me nazove Robert Redford. Nas dvoje bismo bili baš dobri u nekom filmu – otkrila je nedavno energična i prpošna glumica Betty White na proslavi svog 97. rođendana.

Na žalost, njezina velika želja da glumi s 82-godišnjim glumcem i redateljem, dvostrukim oskarovcem i pokroviteljem neovisnog filma, miljenikom žena i jednim od najutjecajnijih ljudi iz filmske industrije, ostat će neostvarena. Robert Redford, naime, odlučio se umiroviti, a nedavno promovirana crnohumorna drama “Starac i pištolj” (“Old Man & the Gun”) zadnji je film u kojem glumi.

– Jednostavno sam se umorio. Teško mi je sjediti na setu i čekati svoju scenu, pogotovo u ovim godinama kada me više veseli imati svoj mir i ne biti ovisan o ikome. Draže mi je posvetiti se nečemu produktivnijem, cijeli se udubiti u to, tako da ću se fokusirati na režiju – priznala je glumačka legenda, koja je u šest desetljeća dugoj karijeri režirala nekoliko filmova poput debitantskog “Obični ljudi” za koji je osvojio Oscar kao redatelj te “Šaptača konjima“.

Njegova posljednja glumačka uloga (ako se u međuvremenu ne predomisli) je u filmu “Starac i pištolj” nastala prema istinitoj priči, a Redford glumi dugogodišnjeg pljačkaša Forresta Tuckera, bjegunca iz zatvora San Quentin, 70-godišnjaka finih manira koji nikada ne povisuje glas i vrlo je pristojan u ophođenju prema svojim žrtvama (zbog čega ga zovu Gentleman). Kao da je zaglavljen u prošlom stoljeću, Tucker uzima samo gotovinu, a jedini pokazatelj da je “na krivoj strani zakona” je pištolj zataknut s unutarnje strane jakne.

Za petama mu je policijski detektiv John Hunt kojega glumi Casey Affleck, a Tucker susreće Jewel (Sissy Spacek) i udvara joj se na starinski način, ne otkrivajući ništa o svom dvostrukom životu. Ovaj film je na neki način i hommage jednom od velikih Redfordovih filmskih hitova iz 1969. “Butch Cassidy i Sundance Kid” u kojem također glumi kriminalca Sundancea (po kojem je nazvao svoj filmski festival nezavisnog filma) sa svojim velikim prijateljem Paulom Newmanom.

– U ovom periodu života bila mi je jako privlačna uloga uglađenog i finog pljačkaša: malo akcije, malo romanse, malo manira – rekao je Robert Redford, kojeg svi zovu Bob.

Za film “Starac i pištolj” Redford je bio nominiran za Zlatni globus u kategoriji najboljeg glumca u komediji ili mjuziklu, no nagradu mu je preoteo Christian Bale za film “Vice”. Naime, uz Warrena Beattyja, Clinta Eastwooda, Mela Gibsona i Kevina Costnera, Redford je jedan od rijetkih glumaca koji je osvojio Oscar za režiju, iako je poznatiji kao glumac (za što je triput bio nominiran za nagradu Akademije). U njegovoj je kolekciji i Oscar za životno dostignuće (2001.), tri Zlatna globusa, kao i najprestižnija američka priznanja Kennedy Center Honors za životna postignuća u umjetnosti, koju je 2005. dobio zajedno s glazbenicima Tonyjem Bennettom i Tinom Turner te Predsjednička medalja slobode koju mu je 2016. uručio Barack Obama.

Foto: IPA/PIXSELL

A svoju kolekciju nagrada upotpunit će uskoro, 22. veljače, kada mu u Parizu bude uručen počasni Cesar, francuska verzija Oscara. I Francuzi se, kao i obožavatelji diljem svijeta, nadaju da će legenda promijeniti mišljenje o povlačenju s filmskog platna, no Redford je prilično odlučan:

– Nikad ne reci nikad, iako sam poprilično siguran da bi se trebalo dogoditi čudo da ponovo glumim. Jedan od razloga da se umirovim je i taj što ovaj posao radim od svoje 21. godine, što je sasvim dovoljno za jedan životni vijek.

Njegova filmska karijera počela je kasnih pedesetih na televiziji, uključujući uloge u serijalu “Zona sumraka”, a 1959. glumi na Broadwayu u komadu “Tall Story”. Zahvaljujući tom uspjehu, dobiva ulogu u romantičnoj komediji Neila Simona “Bosi u parku”, a zvijezda postaje 1967. kada se taj komad ekranizira, gdje mu je glumačka partnerica Jane Fonda. Pred problematičnim mladićem iz Santa Monice, koji je zbog opijanja nakon godinu i pol izbačen sa Sveučilišta u Coloradu i koji je smisao svog postojanja tražio lutajući po Europi i radeći honorarne poslove u Parizu i Firenci, napokon se nadzire (svijetla) budućnost.



– Kao klinac imao sam svoju uličnu bandu Baroni: krali smo pivo i provaljivali u prazne kuće i skladišta gdje smo cijelu noć se opijali i partijali. Jednom su me uhvatili kad sam se pravio važan i provalio u žensku školu po noći, a jednom sam optužen jer sam vozio automobil s ukradenim nakitom u prtljažniku. Mislim da me sve to vodilo destrukciji, no izabrao sam umjetnost – otkrio je glumac koji je u mladosti pušio marihuanu i vozio ulične trke.

No, na povratku iz Europe skrasio se u New Yorku: studirao je slikarstvo na Institutu Pratt u Brooklynu i pohađao satove glume na Akademiji dramske umjetnosti. Bijeg od svega bili su mu umjetnost i planine: na jednom izletu kupio je veliki komad zemlje istočno od planine Timpanogos u državi Utah, gdje je 1978. godine utemeljio Sundance Film Festival, najveći nezavisni filmski festival u Americi. Na njemu su se prve godine prikazali (danas) kultni filmovi “Tramvaj zvan čežnja” i “Ponoćni kauboj”, a godinama kasnije i vrlo uspješni hitovi poput “Seks, laži i videovrpce”,”Psi iz rezervoara”, “Projekt vještice iz Blaira”, “Boyhood” i “Get Out”.

Foto: Profimedia

– Namjera mi je bila da nagovorim filmaše da prebace produkciju u zapadne države i da stvorimo novi Hollywood, koji bi plasirao nove nezavisne redatelje, producente i glumce i ponukao ih da se maknu od zatvorenog studijskog sistema – otkrio je Redford, koji je zemljište u Utahu kupio zato što je od tamo bila njegova prva supruga Lola van Wagenen.

Vjenčali su se kad je Redford imao 22 godine, a mlada mormonka samo 19, izgradili kuću pokraj Prova i zajedno dobili četvero djece: Scotta, koji je preminuo kao dvomjesečna beba u snu, glumicu i redateljicu Amy, scenarista Jamesa i slikaricu Shaunu.

No, kao što će i sam kasnije priznati, Redford nije bio baš prisutan otac: od sedamdesetih do devedesetih radio je punom parom kao glumac i redatelj, mahom hitove za filmsku antologiju – “Veliki Gatsby”, “Tri kondorova dana”, “Kandidat”, “Svi predsjednikovi ljudi”, “Moja Afrika”, “Nemoralna ponuda”, “Špijunska igra”…

– Možda nisam bio neki sjajan otac, ali sam zato nadaleko djed koji najbolje izgleda – našalio se Redford, koji je u svojim bjegovima od obitelji (s prvom suprugom se rastao 1985.) upadao u gotovo dramske situacije. Jednom se tako vozio Big Surom, parkirao automobil i odlučio se na planinarenje: nakon stotinjak kilometara promrzao i gladan došao je u motel Deethen`s Big Sur Inn, gdje je proveo dva dana u razgovoru s vlasnikom, pijući viski i slušajući glazbu.



Možda taj susret ne bi bio čudan da vlasnik motela nije bio osuđivan kao ubojica, koji je zbog svog zlodjela kaznu odgulio u zloglasnom Alcatrazu, a Redford mu se divio zbog “mogućnosti da se izolira od svijeta, oslobodi vlastitog samoprijezira i izgradi život (i motel) usred ničega”.

– Bob, i ja volim osamu i planine. Ali mi je dosta nekoliko dana i pogled na planinske vrhove, ne da nestanem u njima – rekao je Redfordu njegov prijatelj Dustin Hoffman, ujedno i glumački partner u političkom trileru “Svi predsjednikovi ljudi”. Upravo je zahvaljujući Redfordu Hoffman postao filmska zvijezda, kada je Bob odbio ulogu Benjamina Braddocka u “Diplomcu” i to riječima: “Nikada nisam izgledao kao 21-godišnjak koji nikada nije spavao sa ženom”.

U njegove zavodničke sposobnosti uvjerile su se njegove partnerice, a priča se da je najvatrenija afera bila s Natalie Wood, s kojom je snimio “Sve o Daisy Clover”. Na snimanju je par doživio nezgodu kada se zbog jakog vjetra na doku u Santa Monici brod otisnuo na ocean, a od podivljalih valova spasila ih je obalna straža. Wood, koja je poslije izgubila život u nikad razjašnjenim okolnostima utapanja pri padu s broda, doživjela je napadaj panike uzrokovan strahom od uzburkanog oceana, no Redford ju je držao prisebnu svojim šalama, dok ih nisu spasili.

Foto: PA/Pixsell

– Nikada nisam pipnuo Natalie, iako me jako privlačila. Uvijek sam se osjećao odgovorno i razmišljao kakav bi naš odnos bio da smo se prepustili intimnostima na setu – priznao je Redford, kojeg je s Wood vezalo snažno prijateljstvo sve do njezine pogibije.

Njegovu šarmu navodno nije odoljela ni najveća diva filmskog platna, Meryl Streep na snimanju “Moje Afrike”. Priča se da se snimanje prekidalo dvaput zbog njezina napuštanja seta u Keniji i odlaska suprugu, kiparu Donu Gummeru, i djeci u New York, a kada su je kolege upitale zašto odlazi i od čega bježi, samo je odgovorila “da potpuno ne izgubim glavu za Robertom”. Nakon razvoda Redford se družio s glumicom Daryl Hannah, no skrasio se tek u drugom braku 2009. s njemačkom umjetnicom Sibylle Szaggars.

– Moram ljudski priznati da mi ponekad godi pažnja javnosti. Kako ne bi kad vidiš sve te zadivljene poglede i ljude koji cijene tvoj rad i talent? Ipak, s druge strane može biti prilično intenzivno, da ne kažem naporno, kada te ljudi odmjeravaju kako si odjeven, napadno zaustavljaju na ulici, pitaju bezobrazne stvari… jednostavno se nemaš gdje sakriti. Najgore je kad to poprimi maha da se osjećaš stalno izloženo i kao da te netko siluje u javnosti, jer uporno zadire u tvoju privatnost. I ono što je najgore, ti ljudi misle da te poznaju i sude o tebi po liku koji si glumio, a nemaju pojma kakav si karakterno i tko si ti zapravo – rekao je glumac, koji zbog privatnosti prodaje za sedam milijuna dolara posjed u kalifornijskoj dolini Napa.

No, njegov pravi dom je ranč u Sundanceu, gdje živi okružen konjima i uživa u svojim omiljenim sportovima: skijanju, jahanju i igranju tenisa.

