Umrla Sondra Locke, dugogodišnja partnerica Clinta Eastwooda

Glumica Sondra Locke, koja je više od 13 godina bila djevojka Clinta Eastwooda je umrla. Imala je 74 godine.

Locke, koja je bila nominirana za Oskara za svoju prvu ulogu u filmu 'Srce je lovac samotan' umrla je 3. studenog, prema Varietyju.

Nastavila je glumiti u filmovima 'Cover Me Babe', 'A Reflection of Fear' and 'The Second Coming of Suzanne', ali joj se život potpuno promijenio kada je dobila ulogu u Eastwoodovom filmu 'Odmetnik Josey Wales' 1975. godine.

Na snimanju tog filma su se i zaljubili, a radili su zajedno na još nekoliko filmova. Glumica je pobijedila rak dojke te je prošla kemoterapiju i duplu mastektomiju.