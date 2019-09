Na vrhu s 50! Bila je u braku osam mjeseci, Affleck je nije oduševio u krevetu, a sada ruši sve rekorde

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez ima razloga za slavlje! Film “Prevarantice s Wall Streeta” dobiva pohvale sa svih strana, ruši rekorde zarade i gledanosti, a šuška se da bi J. Lo mogla biti ozbiljan kandidat za Oscara.

Lijepa glumica je ove godine proslavila 50. rođendan, a čini se da je i našla pravu sreću u ljubavi jer se zaručila za bivšeg igrača ragbija Alexa Rodrigueza. Lopez je rođena 1969. u New Yorku, u Bronxu, četvrti u kojoj žive ljudi slabijeg imovinskog statusa. Kao mala voljela je plesati i pohađala je plesne tečajeve.

Oduvijek je željela biti slavna. Odmah se izgurala na pozornicu i radila u mjuziklima, a sa 16 godina je već dobila prvu malu ulogu u filmu “My Little Girl”. Na televiziji se pojavila devedesetih. Bila je plesačica u humorističnom showu “Fly Girls”. U drami “My Family” glumila je 1995., no nije potpisana, a iste godine pojavila se i u filmu “Money Train” s megazvijezdama Wesleyem Snipesom i Woodyjem Harlesonom. Priliku joj je dao i čuveni Francis Ford Coppola, pa je 1996. s Robinom Williamsom glumila u filmu “Jack”. Prva zamijećena uloga bila joj je u filmu “Selena”, o pop-zvijezdi Seleni Quintillani-Perez koju je 1995. godine ubio fan, u kojoj je tumačila naslovnu ulogu. Dobila je i nominaciju za Zlatni globus. Iste godine udala se za modela i glumca Ojanija Nou.

– Bila sam jako mlada kada sam se udala za njega. To je bio samo pokušaj braka. U ovom životu ste uvijek okruženi ljudima i nikada niste sami, ali često ste jako usamljeni. Zato vam uvijek treba netko – rekla je Lopez.

Glumila je u “Anacondi”, ali i s Jackom Nicholsonom u filmu “Blood and Wine”. Hollywood je shvatio da će mu donositi ogromnu zaradu kada je utjelovila maršalicu Karen Sisco u Sodherbergovoj kriminalističkoj komediji “Daleko od očiju” uz bok Georgeu Clooneyu. Istodobno se počela baviti glazbom. Nije bilo sumnje da lijepa Lopez ima ritma i stila, a taj talent su svi brzo prepoznali te su njezin prvi hit “If You Had My Love...” spremno pjevušili pod tušem i u autu dok su čekali da se na semaforu upali zeleno svjetlo. Zapazio ju je i reper Sean Diddy Combs te se vrlo brzo u nju zaljubio. Dugo su bili zajedno, a njihova veza punila je medije. Tako je mnoge užasnula priča da su Jennifer i Sean sudjelovali u pucnjavi ispred kluba u New Yorku u kojoj je ozlijeđeno troje ljudi. Combs je kasnije kažnjen zbog posjedovanja vatrenog oružja i podmićivanja jer su tužitelji tvrdili da je svom vozaču Wardelu Fendersonu ponudio 50.000 dolara da kaže da je pištolj koji je pronađen na mjestu zločina njegov. Nakon što je oslobođen svih optužbi, veza između njega i Lopez se raspala. No, ona nije dugo čekala novu ljubav. Njezin suradnik, plesač Chris Judd, zaljubio se u pjevačicu na prvi pogled. Oženili su se 2001., a u braku su izdržali samo osam mjeseci. Nagodili su se da će mu Jennifer za vrijeme provedeno u braku morati isplatiti čak 6,6 milijuna dolara. Nisu ostali u dobrim odnosima, a Judd je nedavno rekao kako ne razmišlja previše o bivšoj supruzi, ali da joj želi sreću u životu. Iako nije bila uspješna u ljubavi, poslovno je bila na vrhu.

Pjesma “Waiting for Tonight” bila je nominirana za najbolju plesnu izvedbu, a dobila je i glavnu ulogu u filmu “Ćelija” u kojem je tumačila dječju psihologinju koja pokušava uhvatiti zastrašujućeg serijskog ubojicu. Partneri u filmu bili su joj Vince Vaughn i Vincent d’Onofrio, a iako je film dobio različite kritike, mnogima su se u pamćenje urezale šokantne scene i genijalna kostimografija. Nije stala samo na jednom filmu već je prihvatila i ulogu u drami “Enough” u kojoj je utjelovila žrtvu obiteljskog nasilja. Iako nije bila uspješna u ljubavi, poslovno je bila na vrhu. Njezina popularnost bila je sve veća, album J. Lo bio je na vrhu. A onda je prihvatila ulogu u komediji “Vjenčanje iz vedra neba” koja je u prvom tjednu prikazivanja postala veliki hit. Kasnije je glumila i u romantičnoj komediji “Dogodilo se na Manhattanu”.

Foto: PIXSELL/IPA

Film se nije pretjerano svidio kritičarima, ali je osvojio srca romantičarki diljem svijeta. U jesen 2002. počela je viđati glumca Bena Afflecka u kojeg se zaljubila za vrijeme snimanja filma “Gigli”. Obožavatelji su par od milja počeli zvati Bennifer, a njihova veza bila je toliko javna da su se s njom šalili i u crtanoj seriji za odrasle “South Park”. U studenome iste godine najavili su da su se zaručili. Mnogi su govorili da je to prava veza iz snova, no nije izdržala kušnje, pa su 2004., nakon nekoliko mjeseci šuškanja o tome, potvrdili da su prekinuli. Neki upućeni tvrdili su da je glumcu tako javna veza bila jednostavno previše te je smatrao da ga u Hollywoodu više nitko ne shvaća ozbiljno, već samo kao “partnera Jennifer Lopez”. Pjevačica je prema svom bivšem bila mnogo oštrija te je u jednom intervjuu govorila i o njihovu seksualnom životu: – Moram reći da su, prema mojem ograničenom iskustvu, u seksu bolji oni koji su na neki način povezani s glazbom, tako da su u seksu bolji plesači i pjevači – rekla je glumica i time cijelom svijetu obznanila da je Affleck baš i nije oduševljavao u krevetu. Potvrdila je da ne voli biti sama kada se ubrzo skučila s glazbenikom Marcom Anthonyjem. “Kemija” između partnera bila je očita u spotu za njihov duet “No Me Ames”. Prvi put kad ju je ugledao, pjevač je rekao: “Ti ćeš biti moja žena”, napisala je Jennifer u memoarima. Njihova veza činila je ljude sretnima. Dala im je vjeru u pravu ljubav. Ali nakon nekoliko godina prividno skladnog braka (šuškalo se da je Marc zlostavljač) odlučili su se razići. Jen je dobila skrbništvo nad blizancima Maxom i Emme. Trebalo im je neko vrijeme da se emocije slegnu, no na kraju su se dogovorili o zajedničkom odgoju djece.

– Anthony je bio shrvan kada su prekinuli, ali on će uvijek biti dio njezina života jer su slično odrastali, a sada odgajaju djecu i njeguju njihovu ljubav prema glazbi – rekao je izvor blizak bivšim supružnicima, a Jennifer je o prekidu govorila u jednoj emisiji: – Mislim da se sada dobro slažemo. Da budem iskrena, sigurna sam da ćemo uvijek biti dobri prijatelji. Imamo nešto posebno, djecu, i to znamo. Tu smo za njih. To je najvažnije – rekla je pjevačica.

Priliku za spas pokušala je pronaći s 18 godina mlađim plesačem Casperom Smartom. Veza je bila iznimno turbulentna. Prosio ju je pet puta, a ona ga je svaki put odbila.

A onda je došao Alex Rodriguez. Oborio ju je s nogu i ubrzo su se zaručili. Usprkos svim glasinama da je vara, koje je širio njegov bivši suigrač Jose Canseco, još su zajedno te se vezom hvale i na društvenim mrežama. On joj je velika podrška, a najviše joj je pomogao za vrijeme posljednje turneje, ali i za vrijeme snimanja filma jer je sada 50-godišnja glumica zbog uloge morala naučiti plesati na šipci. Svoj trud objavljivala je i na YouTubeu, a u filmu se vidi da se muka doista isplatila. Ipak, najveća kritičarka “Prevarantica” je osoba po čijoj životnoj priči je film snimljen, Samantha Barbash. Ona misli da bi je ipak bolje tumačila reperica Cardi B koja u filmu ima malu ulogu i koja je sve događaje iz filma i sama proživjela.

