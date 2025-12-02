'Na tom putu bola, znoja, suza i straha ti si bila moja sigurnost': Marija iz 'Života na vagi' o prijateljici iz showa

Premda su kamere ugašene i najteži fizički izazovi završeni, prijateljstva nastala u showu 'Život na vagi' očito su neraskidiva. Marija Bartulović, omiljena pobjednica nefinalistica devete sezone, ganula je javnost dirljivom objavom posvećenom svojoj bivšoj sustanarki i prijateljici Kati.

Na fotografijama nastalim u opuštenoj zagrebačkoj atmosferi, Marija i Kata zrače osmijesima koji govore više od riječi, no pravi val emocija pokrenuo je tekst objavljen uz njih. Marija je iskreno otkrila da njezina borba u showu nije bila samo s kilogramima, već i s vlastitim unutarnjim demonima, sramom i prošlošću. U tim izazovnim trenucima, Kata joj je služila kao "ogledalo koje nikada nije osuđivalo". "Bila si mi majka kad sam bila slomljena. Bila si mi sestra kad sam mislila da sam sama", poručila je Marija, prisjećajući se trenutaka kada je bila na rubu odustajanja.

Dvadesetpetogodišnjakinja iz Blaca, koja je zahvaljujući svojoj iznimnoj upornosti smršavila nevjerojatnih 45,5 kilograma i osvojila nagradu od 7000 eura, često je naglašavala ključnu ulogu mentalne snage u svom transformacijskom putovanju. Postalo je očito da je značajan dio te unutarnje snage pronalazila u bezuvjetnoj podršci svoje prijateljice Kate. Iako Marija sada ubire plodove svog truda, uživajući u vožnji novim automobilom i novoj ljubavi, ne zanemaruje one koji su joj bili oslonac u najizazovnijim trenucima. "Ne vidim vagu. Ne vidim brojke... Vidim tebe", poručila je prijateljici, ističući da ih je televizijski show spojio, ali ih je ljubav zauvijek vezala. Obožavatelji nisu ostali ravnodušni na ove riječi, a komentari poput "Tako dirljivo" i "Divne ste obje" samo potvrđuju koliko je publika zavoljela njihovu iskrenost. Ova objava još je jedan dokaz da prava pobjeda u "Životu na vagi" nije samo u tjelesnoj transformaciji, već i u ljudima koji nam pomognu da ponovno zavolimo sebe.