Muž Maje Šuput vozio je u pijanom stanju, ali zbog toga neće biti kažnjen

Nenad Tatrinov (40), suprug pjevačice Maje Šuput (43), prije osam godina vozio je u Šibeniku u pijanom stanju, no za to neće odgovarati. Naime, 10. listopada u 3.30 sati ujutro vozio je Krešimirovim gradom pod utjecajem alkohola od 1,32 g/kg, piše Jutarnji list.

Nakon što je pao alkotest, čime se ogriješio o članak 199. st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, PU šibensko-kninska je protiv Tatarinova 23. listopada te iste godine podnijela optužni akt. No, predmet je otišao u zastaru pa će troškovi prekršajnog postupka biti naplaćeni iz proračunskih sredstava samoga suda.

Naime, na temelju članka 13. st. 2 Prekršajnog zakona predviđeno je da prekršajni progon zastarijeva nakon tri godine za prekršaje za koje je ovlašteni tužitelj obvezan izdati obvezni prekršajni nalog, a budući da je od počinjenja prekršaja proteklo više od tri godine, šibenski sud je bio prisiljen ovih dana donijeti presudu kojom optužbu s početka priče protiv Tatarinova odbija u smislu odredbe članka 181. st. 1 t 5 Prekršajnog zakona.

Navedena odbijajuća presuda do Tatarinova još nije stigla jer mu je odaslana na bivšu adresu boravišta u Istri, a riječ je o adresi koja je bila aktualna kad i sam prekršaj koji je počinio.

Inače, Maja i Nenad upoznali su se 2017. godine, a ona je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi susret.

''Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima'', otkrila je Maja u jednom intervjuu za Happy FM.

''Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, ali je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše'', pričala je.

''Poslao je bocu pjenušca pa smo tad već i popili kavu, ali u društvu, nikad sami. Stvarno se čovjek nikad nije upucavao'', rekla je te otkrila kada se dogodila kemija.

''I tek treće godine ja sam bila slobodna, on je bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja O. K. kad mi se počeo udvarati. I boga mi, on je primio i nije više pustio. Uzela direktora. Hotel ću si očigledno izgraditi sama jednog dana'', ispričala je.

Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom iste godine i nakon samo pet mjeseci veze Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom.

