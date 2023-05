Jacquesa Houdeka pogodila smrt Tine Turner: 'Plakao sam dva i pol sata na njenom koncertu'

Kraljica 'rock'n rolla' Tina Turner preminula je jučer u svom domu u Švicarskoj u 83. godini nakon borbe s teškom bolesti. Turner je bila jedna od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200.000.000 albuma, nagrađena je s osam Grammyja, a časopis Rolling Stone uvrstio ju je na listu Besmrtnika, odnosno najvećih izvođača svih vremena. Na sceni je bila 60 godina, a potom se povukla.

Tijekom karijere Tina je ušla u srca mnogih među kojima je i ono domaćeg glazbenika Jacquesa Houdeka. Naime, nakon vijesti o smrti legendarne pjevačice Houdek s se oglasio na društvenim mrežama te podijelio kako se osjeća. Jacques je objavio link pjesme Golden Eye i uz to ostavio poruku u kojoj se prisjetio koncerta iz 2009. godine u Beču na kojem je bio.

- Živjela je glazbu. Glazba je živjela zahvaljujući njoj. Velika. Iskonska. Simply The Best Tina Turner. Imao sam tu sreću doživjeti jedinstvenu koncertnu energiju 2009. godine na oproštajnoj turneji u Beču. Dva i pol’ sata sam plakao. Sretan i zahvalan što svjedočim nastupu boginje glazbe. Glazbene ikone broj 1 - napisao je Jacques i zatim zaključio:

- Nema riječi za dovoljno dobar opis legende. Remek-djela govore o legendama. Hvala Vam na doživljaju glazbe, emociji, energiji koja motivira, nadahnjuje i živi.

Podsjetimo, karijera Tine Turner protezala se kroz pet desetljeća tijekom kojih je napravila brojne hitove: Te Best, What's love got to do with it, Private dance i Nutbush City Limits samo su neki do njih.

Dodajmo da se Tina počela baviti pjevanjem jako mlada, a ata daje upoznala i prvog supruga. Kao 16-godišnja srednjoškolka sa sestrom je posjećivala klubove, a Ikea je upoznala u klubu Imperial te izrazila želju da s njim zapjeva. Ike je jako sumnjao u njezinu pojavu na pozornici, ali je ipak dopustio da se Tina, odnosno Anna, predstavi publici imenom Little Anna.

VEZANI ČLANCI:

Njezin proboj kao Tine Turner uslijedio je 1960. nakon što je otpjevala “A Fool In Love” jer se pjevač koji je trebao snimiti pjesmu nije pojavio, a pjesma je postala veliki R&B hit popevši se na drugo mjesto američke top-ljestvice. Ike je tada bez njezina znanja promijenio njeno ime. – Vratio se iz diskografske kuće i rekao “Evo ploče”, a kad sam ju vidjela pitala sam ga “Tko je Tina?”. Kazao je “Ti si Tina”. Pitala sam opet “Tina? Tina Turner?” Bilo je jako teško izgovoriti to u početku i tada je preuzeo novac, (naše) ime i kontrolu – prisjetila se u jednom intervjuu prije tri godine. Nakon što su snimili pjesmu, Tina mu je objasnila da ne želi biti s njim u vezi, ali on je uzvratio udarcem. Jednom se prilikom prisjetila kako je to posijalo strah u nju, ali da je odlučila ostati jer joj je bilo jako stalo. Iste su godine dobili sina Ronnieja.

VIDEO Queens of the Stone Age koji je oduševio hrvatsku publiku ekskluzivno za Večernji list