Smrt Tine Turner shrvala poznate, od nje se oprostila i NASA: 'Zauvijek će živjeti među zvijezdama'

Glazbeni svijet zavijen je u crno otkada se u srijedu navečer svjetskim medijima proširila vijest da je u 83. godini života preminula 'kraljica rock and rolla' Tina Turner. Glazbenica je preminula u svom domu u Švicarskoj nakon borbe koju je vodila s teškom bolesti proteklih mjeseci. Vijest o smrti slavne glazbenice zaprepastila je i brojne slavne osobe koje su bili veliki obožavatelji lika i djela Tine Turner, a neki od njih imali su prilike i surađivati s njom na njezinim spektakularnim koncertima.

Od Turner se među prvima na društvenim mrežama oprostio umirovljeni je američki umirovljeni košarkaš Magic Johnson. - Neka počiva u miru jedna od mojih najomiljenijih umjetnica, legendarna kraljica rock'n‘rolla Tina Turner. Puno puta sam ju slušao i skidam joj kapu, imala je jedan od najboljih nastupa uživo ikada - napisao je Johnson uz fotografiju na kojoj pozira s Tinom Turner i glumicom Elizabeth Taylor.

Rest in peace to one of my favorite artists of all time, the legendary queen of rock n’ roll Tina Turner. I’ve seen her many many times and hands down, she gave one of the best live shows I’ve ever seen. She always gave you your moneys worth. pic.twitter.com/VqlTjy1LUR — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

Shrvan je bio i glazbenik Bryan Adams koji je s Tinom otpjevao duet 'It's Only Love'. - Svijet je upravo ostao bez jedne vraški moćne žene. Zauvijek ću biti zahvalan za vrijeme koje smo proveli zajedno na turneji, u studiju i kao prijatelji.... - poručio je Adams na svom Instagramu.

Potresen je bio i Ronnie Wood iz Rolling Stonesa. - Bog te blagoslovio Tina, kraljice rock'n'rolla i soula i draga prijateljice moje obitelji. Ljubav i molitve cijeloj Tininoj obitelji, prijateljima i voljenima - poručio je Wood uz nekoliko fotografija s Tinom iz obiteljskog albuma.

🙏💕God bless you Tina, the Queen Of Rock And Soul and a dear friend to our family. Love and prayers to all of Tina’s family, friends and loved ones #tinaturner @tinaturner pic.twitter.com/BUNBAdsCKl — Ronnie Wood (@ronniewood) May 24, 2023

Od cijenjene kolegice oprostila se i pjevačica Gloria Gaynor. - Jako sam jer sam čula za odlazak Tine Turner, kultne legende koja je utrla put tolikom broju žena u rock glazbi, crnoj i bijeloj. Učinila je velikim dostojanstvom i uspjehom ono što bi se malo tko uopće usudio učiniti u njeno vrijeme i u tom žanru glazbe - poručila je Gaynor.

I am so, so very sad to hear of the passing of @TinaTurner, the iconic legend who paved the way for so many women in rock music, black and white. She did with great dignity & success what very few would even have dared to do in her time and in that genre of music 🕊 #TinaTurner pic.twitter.com/HrcJj7PltI — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) May 24, 2023

Američka glumica Mia Farrow također je bila zatečena tužnom vijesti. - Napustila nas je veličanstvena Tina Turner - tek je kratko napisala na svom Twitter profilu uz Tinine crno-bijele fotografije.

The magnificent Tina Turner has left us. 💔 pic.twitter.com/0FW16o4kZC — Mia Farrow 🏳️‍🌈 🌻🇺🇸☘️ (@MiaFarrow) May 24, 2023

Koliki je trag ostavila u glazbenom svijetu potvrđuje i to što su se od glazbenice na društvenim mrežama oprostili i iz svemirske agencije NASA. -Simply the best. Glazbena legenda Tina Tuner zabljesnula je na pozornici i zarobila srca milijuna kao kraljica rock‘n‘rolla. Njezino će nasljeđe zauvijek živjeti među zvijezdama - napisali su u objavi s kojom su se složili milijuni njezinih obožavatelja.

Simply the best. Music legend Tina Turner sparkled across the stage and into millions of hearts as the Queen of Rock 'n' Roll. Her legacy will forever live among the stars. pic.twitter.com/W0OGq61vwT — NASA (@NASA) May 24, 2023

