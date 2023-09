Muhamed Ali s Extre: 'Show je riječ koja se nekada olako shvaća u našoj industrij'

Jasmin Muhamed Ali 26-godišnji je voditelj i DJ Extra FM-a koji je rođen i odrastao u Zagrebu, a porijeklo vuče iz dalekog Bagdada. Jasmin kaže kako nikada nije slutio da će upravo posao radijskog voditelja biti put kojim će krenuti, no kao i sve najbolje stvari u životu, dogodilo se, sasvim slučajno. Glazba je bila i ostala njegova velika ljubav kroz cijeli život. Sa 16 godina počeo je raditi kao DJ pa mu je i to bila podloga za sve ono što radi danas. Izvođači kao što su Gazda Paja, Nucci, Voyage, Breskvica, Jala Brat i Buba Corelli neki su od onih s kojima je radio intervjue ili jednostavno čiju glazbu voli. Na Extra Fm-u radi već gotovo pet godina, od prvog dana u "Extra večeri". Tu mu je partnerica i prijateljica Ivona Ažić s kojom je stvorio radijski show na koji su oboje jako ponosni. Povezanost sa slušateljima, spontanost, zabava i prenošenje emocije je ono na što se njihov show najviše fokusira. Kada nije iza mikrofona, radi mnoge druge poslove kao što su marketing i organizacija evenata.

Vjerujem da vas ljudi uvijek prvo pitaju je li vam to pravo ime i prezime? Je li vam dosadilo ljudima objašnjavati o porijeklu svog imena?

To pitanje je postalo toliko često, i toliko se dugo već kreće u mom životu da sam se jednostavno navikao objašnjavati. Smatram kako je velika čast nositi takvo prezime pa sve što dolazi s tim apsolutno prihvaćam.

Kako ste zavoljeli radio, jeste li uvijek željeli biti u medijima?

Kod mene je situacija malo drugačija. Oduvijek sam volio javni nastup. Kada su svi imali tremu od prezentacije u školi, ja bi bio taj koji je jedva čekao da stane ispred publike. U mlađim danima sam se bavio i glumom te jednostavno zavolio pozornicu i u potpunosti se pronašao na njoj. Radio je u moj život došao slučajno i pružio mi platformu na kojoj uživam "performat".

Od 16. godine radite kao DJ, koliko vam je to pomoglo u radijskoj karijeri? Kakvu glazbu puštate na vašim nastupima?

Raditi kao DJ je jedno posebno iskustvo koje me je obogatilo za cijeli život. Što se tiče razlike između klupskog i radijskog DJ-a, ona je ogromna i zapravo se ta dva posla ne mogu ni usporediti. Ono što mi je doduše pomoglo u karijeri voditelja je razumijevanje muzike na drugačiji način i bolje poznavanje same produkcije i ugode određene pjesme. U ranijim danima bavio sam se isključivo stranom glazbom, s vremenom sam to proširio i na domaću odnosno regionalnu.

Već ste pet godina na Extra FM-u. Kako ste počeli raditi na toj postaji?

Pet godina, a kao da je jučer bilo. Na početku sam se prijavio jer sam slušao radio te s obitelji i prijateljima komentirao kako bi neke stvari koje čujem na radijima mogle biti bolje, bliže ljudima, modernije, više orijentirane ka rađenju show programa. Ljudi oko mene su mi govorili, kada si već toliko pametan, onda se prijavi i probaj. Nedugo nakon toga sam vidio kako Extra FM traži radijske voditelje i ostalo je povijest.

Kako su izgledali počeci, je li bilo treme?

Počeci su bili zanimljivi, ali i teški. Kada sam tek došao na radio, shvatio sam koliko je to zapravo kompleksan posao i koliko stvari postoji iza mikrofona koje se ne vide i ne čuju na van. Nakon obuke, bio je moment "bacanja u vatru" i jednostavno sam se snašao. Do danas pamtim kako sam nakon prvog radnog dana osjetio najveći stres i tremu svog života. S vremenom je to naravno nestalo, ali mogu reći kako je prvi izlazak pred mikrofon bio jako težak. Pri dolasku sam si zacrtao visoke ciljeve, postavio visoke standarde i za sebe, ali i za svoj show, pa si na taj način možda i stvorio dodatan teret, no ispostavilo se da je to bio odličan način samo motivacije. Zaista uživam u svome poslu.

VEZANI ČLANCI

Dosad ste u karijeri intervjuirali najveće regionalne zvijezde. Tko je na vas ostavio najbolji dojam?

Milica Pavlović i Aleksandra Prijović su za mene broj 1. Od glasa, njihove energije, pa i samog razgovora, smatram kako imaju sve. Mogao bih tu još izdvojiti i Voyaga i Nuccia s kojima sam odradio najdraži intervju u svojoj karijeri. Uz njih još Gazda Paja, doista su to mladi i sposobni, uspješni ljudi, a imat ćemo ih priliku uskoro slušati na Vibe Music Festivalu u Splitu 22. rujna u Dvorani Gripe, upravo zahvaljujući Extra FM-u.

S kolegicom Ivonom vodite "Extra večer". Kako izgleda vaša emisija, kako se pripremate za nju i kako se slažete s Ivonom?

Ivona i ja smo pri početku zajedničkog rada imali viziju kako želimo da naš show izgleda, odlučili smo se u kojem smjeru želimo ići, kako biti drugačiji i naravno zabavni. Sama priprema našeg showa daleko je od onoga kako se to inače radi. Našli smo formulu koja odgovara nama, konstantna komunikacija. Mi ne tražimo sadržaj već ga stvaramo i puštamo da on dođe nama kroz naše svakodnevne živote. Volimo komentirati aktualne događaje, ali se baziramo na spontanosti i prirodnosti. Priprema je uvijek dobra, ali spontanost i prirodnost prenose najbolju emociju. Rad s Ivonom mogu opisati vrlo jednostavno, ne bih je mijenjao za ništa, ona je najbolji partner za rad kojeg sam mogao imati.

Komunicirate li sa slušateljima, što vam kažu? Prepoznaju li vas na ulici?

Na moje veliko iznenađenje, slušatelji me često prepoznaju i priđu. Nekada je to samo kratko "jesi ti onaj Jasmin s Extre" ili "ček, jesi ti onaj Muhamed Ali". A nekada traže da se slikamo i uz to mi naravno komentiraju kako vole slušati "Extra večer" i generalno dobijem riječi hvale i pozitivnu reakciju. Mogu reći kako me upravo to najviše veseli u ovom poslu jer vidim da moj rad na neki način uveseljava i zabavlja ljude. Najveće iznenađenje mi je što govorimo o ljudima raznih godina, primjerice kada dođem u dućan ili slično, često me ljubazne gospođe zamole za sliku što mi je simpatično.

Čime se bavite u slobodno vrijeme? Imate li djevojku, sluša li vaše emisije?

Slobodno vrijeme mi nije česta pojava jer osim radija imam mnoge druge poslove ali kada ga uhvatim, provodim ga u druženju s prijateljima i obitelji.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri, imate li ideja za nove emisije?

Planove za dalje naravno imam, kako sam i rekao, ambiciozan sam i imam uvijek visoka očekivanje od sebe koja vežu i visoke ciljeve. Što se tiče radijske karijere, imam ideje i planove za nove emisije, ali i mnoštvo drugih stvari za koje mislim da će biti budućnost radijskog voditeljstva i medijskog predstavljanja. Show je riječ koja se nekada olako shvaća u našoj industriji, a nosi veliku težinu. Uskoro ćete moći vidjeti i čuti na što mislim.

VIDEO: Stipan Macan (Milan Štrljić) na setu serije 'Kumovi' najavio je novu sezonu