'Možda bih i volio provesti dio života u inozemstvu, ali čini mi se da je život u Hrvatskoj moja sudbina'

Na HRT-u se u sklopu dječjeg programa “Juhuhu” subotom prikazuje i igrano-dokumentarna serija “Najbolji dani”. Redatelj je 27-godišnji Jakov Nola, sin naše glumice Barbare Nole i redatelja Lukasa Nole. Jakov, s kojim smo razgovarali o poslu i privatnom životu, već je osvojio neke nagrade za svoj rad, no priznaje da mu je i dalje veliki izazov stvarati za djecu.



Lijepa suradnja

– S djecom je, dakako, teže raditi nego s odraslima, ali ponekad i jako zahvalno jer često i ne znaju ‘glumiti’. Djeca su teška na isti način na koji su katkad teški profesionalni glumci. Odnosno obrnuto, shvatio sam da se odrasli glumci u trenucima kada se pretjerano žale na ponavljanje, vrućinu, glad, hlad i sve moguće nedaće na snimanju zapravo ponašaju kao djeca. Većina pak profesionalnih glumaca, kao i većina djece, dobri su (mali) ljudi i s njima je lijepo surađivati – kaže mladi redatelj i otkriva kako je nastao projekt:

– Serijal je osmislila urednica Ida Tomić, a nastao je suradnjom ekipe HRT-a, djece koju snimamo i mene. Lik Digi Digija kreirala je jedna djevojčica na UNICEF-ovu natječaju. Zapravo, djeca su izabrala njezin lik kao najbolji, a kako mi radimo za djecu, pružili smo djeci ono što su htjela. Primjećujem da im se serija sviđa. Jer kada smo snimali u Zagrebu prvu sezonu, na Digija se nije obraćalo previše pažnje, a sada nam je znatno teže jer ga djeca zaustavljaju na ulici kao filmsku zvijezdu i fotografiraju se s njim.

Odaje ipak da prije nego što je dobio priliku za rad na toj igrano-dokumentarnoj seriji nije razmišljao o formatu za djecu.

– Moram priznati da nisam, ali otkad sam ušao u taj posao počelo me to sve više interesirati i više znam cijeniti kvalitetan dječji film ili seriju. Težina posla nije samo u samom radu s djecom kao glumcima, već nadaleko više u poniranju u dječju psihu, u percepciju dječjeg gledatelja. U tome nam pomaže i dječji psiholog, ali kao redatelj i autor moram se i sam prisjetiti kako bih doživio nešto što snimam da sam kojih dvadeset i nešto godina mlađi. Drugim riječima, da biste se bavili dječjim filmom trebate nakratko postati dijete.

On je i sam kao dječak, kaže, glumio u nekim reklamama i u filmu. Ipak, glumom se danas ne bavi. No osim redateljskog posla radio je i kao scenarist popularne serije “Na granici” koja se prikazivala na Novoj TV.

– Radim dosta kao scenarist. Iako su režija i pisanje scenarija odvojeni poslovi, apsolutno je sigurno da se ta dva zanata međusobno upotpunjuju. Kada režiram, vidim koje stvari ne funkcioniraju u stvarnosti, ali funkcioniraju na papiru.

Za posao redatelja zainteresirao se pri kraju srednje škole.

– Zanimali su me kazalište, književnost i film. Nisam bio baš pretjerano pametan za druge stvari – šali se na svoj račun Jakov, koji je potvrdio da je talentiran za posao kojim se bavi jer je već osvojio nekoliko nagrada za režiju, a kaže i da mu te nagrade puno znače.

– Svaka je nagrada priznanje, a uz to godi taštini i smanjuje nesigurnost.

Velika podrška su mu roditelji, za koje kaže da im nije bilo mrsko kada je odabrao studirati režiju na Akademiji dramskih umjetnosti.



Planovi za budućnost



– Ne znam što su oni očekivali, ali znam da im nije bilo mrsko kada sam to odabrao jer jako vole svoj posao i ne osjećaju se nesretno u njemu. Svakako da mi podrška obitelji puno znači. Malo o tome i razmišljam, vjerojatno i premalo jer s time nikada nisam imao problema. Vjerujem da je i njima važna moja podrška – kaže Nola i dodaje da je zbog poznatih roditelja ponekad osjetio predrasude, no naglašava da ga sad za to uopće više nije briga.

U budućnosti bi, kaže, htio raditi serije, ali i dugometražne filmove.

– Na serijama sam radio, a trenutačno sudjelujem u raspisivanju jedne serije te pišem vlastiti scenarij dugog metra. Kad bih trebao birati što mi je draže, bez obzira na realan uzlet serija i TV produkcija, mislim da je ideja da su “serije danas bolje od filmova” pogrešna ideja.

Jakov je kazao i da je razmišljao o tome da ode raditi u inozemstvo.

– Pripadam generaciji iz koje je jako puno mladih otišlo studirati van. Sada se neki i vraćaju. Možda bih i volio provesti dio života u inozemstvu, ali čini mi se da je život u Hrvatskoj moja sudbina. Kako kaže pjesnik Boris Maruna, “Ako se čovjek rodi kao Hrvat, ne treba očekivati puno od života”. I to je u redu.

Redatelj dodaje da je trenutačno jako zaposlen, ali previše detalja ipak ne želi otkrivati.

– Trenutačno sam u postprodukciji profesionalnog kratkometražnog filma “Most” koji će publika vjerojatno imati prilike pratiti na festivalima. Ostale projekte pripremam pod velom tajne.

