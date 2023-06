Monica Jakšić: Čast je voditi Melodije Jadrana uz Duška Ćurlića, on je moj omiljeni voditelj

Melodije Jadrana koje se ovog vikenda održavaju u Splitu, u čarobnom ambijentu Galerije Meštrović, vodit će Monica Jakšić – televizijsko lice koje smo dosad imali prigode gledati u HRT-ovoj emisiji Loto, a s njom u paru poznati je i iskusni voditelj Duško Ćurlić. Tim povodom razgovarali smo s Monicom i Duškom.

– Postoji pozitivna trema. Pripremam se ponavljajući scenarij za finalnu večer festivala – rekla nam je Monica kako se priprema za veliki voditeljski zadatak i dodala: – Posebna mi je čast voditi festival uz Duška Ćurlića jer on je moj omiljeni voditelj. To je voditelj iznimne osobnosti, karizme, srdačnosti i divnog, ugodnog glasa. Imati tako iskusnog voditelja uz sebe podrška mi je u svakom slučaju. Riječi hvale za svoju kolegicu ima i Duško:

– Sve svoje kolegice iznimno poštujem i pokušavam im biti podrška koliko mogu. Monicu sam upoznao i radi se o mladoj, obrazovanoj i talentiranoj osobi. Sviđa mi se jer svoju karijeru gradi korak po korak, a nakon toliko godina u ovome poslu mislim da je to jedini ispravan put. Veselim se ovoj suradnji.

Budući da je Monica radila obrade brojnih hitova i srcu su joj posebno prirasli jazz i soul, glazba joj nije nepoznanica pa smo je upitali i tko joj je od izvođača s Melodija Jadrana drag i kakvu glazbu sluša.

– U ranoj mladosti rado sam slušala jazz i soul. Sada najčešće slušam klasičnu glazbu. Drage su mi i francuske šansone. Uvijek je zanimljivo prisustvovati izvedbi uživo, tako da se svim izvođačima podjednako radujem – kaže nam Monica. Dodaje kako joj je posao na HRT-u otvorio vrata za druge voditeljske angažmane, poput konferencija, pa je pitamo koliko joj se život promijenio otkako je postala prepoznatljivo lice s ekrana.

– Ne mogu baš reći da me ljudi prepoznaju na ulici, ali kako predajem francuski u osnovnoj školi, simpatično mi je kada učenici kažu da su me vidjeli na televiziji. Simpatična je situacija bila kada mi je učenik rekao kako me njegova baka često gleda pa me pozdravlja – veli Monica i ističe kako je sretna i zahvalna HRT-u i Hrvatskoj lutriji na pruženoj prilici, no dodaje da ne igra loto. Na audiciju se prijavila na nagovor svoje majke koja je vidjela reklamu u kojoj se tražila nova voditeljica Lota i svidjela joj se ta ideja. Voditeljska uloga na Melodijama Jadrana lijep je iskorak u njezinoj karijeri, a o mogućim novim angažmanima i željama Monica nam kaže: – Počašćena sam i zahvalna što imam priliku voditi festival Melodije Jadrana. Što se ostalih voditeljskih angažmana tiče, važno mi je samo da svaki angažman koji dobijem odradim ozbiljno i savjesno te da dam svoj maksimum. Ostalo će doći ako treba doći. Sve u svoje vrijeme. Dodaje kako su televizijske forme koje preferira emisije poput "Što je klasik?", "Knjiga ili život" te uživa i u radijskim formama HRT-a poput "Bibliovizor", "Riječi i riječi", "Radio roman", "Radio drama", "Krik".

Duško Ćurlić ima dugogodišnje iskustvo vođenja pred splitskom publikom. Objašnjava nam koliko je to zahtjevno i izazovno.

– Čak 17 godina vodio sam Splitski festival, a splitska publika jako dobro osjeti tko je iskren, a tko nije i to ili nagradi ili te ignorira. Volim svoj posao i trudim se raditi ga otvorena srca. Jedna od najdražih nagrada koje sam dobio za svoj posao i kojima se iznimno ponosim upravo je "Galeb" Splitskog festivala za dugogodišnje vođenje. Ove sam godine na Melodijama Jadrana i mislim da nas čeka lijepa i opuštena večer novih skladbi i vrlo respektabilnih imena koja će nastupiti u toj revijalnoj večeri. Nagrada je publika. Zbog njih i zbog nas smo u Meštrovićevoj galeriji, koja u svakome izaziva veliko poštovanje. Vjerujem da će to biti večer iskrene glazbe i emocija – kaže Ćurlić. Dodaje kako je u prijenosima festivala uživo bilo i nepredviđenih situacija, koje su uvijek poseban izazov.

– Dobra priprema je pola posla, a poznat sam po tome da svaku probu doživljavam vrlo ozbiljno i vrlo koncentrirano. Važno je vjerovati ekipi s kojom radiš i važno da oni tebi vjeruju. U tom slučaju svaka situacija, koliko god nenadana bila, ima sretan kraj – govori ovaj publici omiljeni TV voditelj. Za kraj smo upitali Duška raduje li ga povratak Melodija u ovom obliku i misli li da će čaroban prostor Galerije Meštrović pozitivno pridonijeti toj festivalskoj atmosferi.

– Ne bih rekao da je to povratak, već želja da glazba, i to dobra glazba, nađe svoj put do ljudi. Katkad se dobro podsjetiti zašto radimo neki posao i vratiti se korijenima. A po meni korijeni su melodije koje ostaju i tekstovi koje će netko prepoznati, naravno u interpretaciji ljudi koji glazbu osjećaju i poštuju. Drago mi je i velika mi je čast da sam dobio povjerenje biti dio te lijepo zamišljene priče. Jer kad sve zbrojite i oduzmete, bitno je prepoznati sebe u pjesmi i pjesmu u sebi. To je ljepota ovog našeg posla – kaže Ćurlić.

Glazbena rapsodija Melodije Jadrana počinje ovaj petak, 23. lipnja izvedbom pop koncerta "Misa Mediterana" Tončija i Hane Huljić. Druga večer Melodija Jadrana posvećena je jednom od najzanimljivijih razdoblja splitske glazbene scene, trajno određenoj originalnim zvukom i stilom mediteranske kulture naslonjene na more, dalmatinski ambijent i specifično ozračje koje ga zaokružuje. Naime, poznata splitska grupa TBF izvest će svoje najpoznatije pjesme u potpuno novom ruhu. U nedjelju, 25. lipnja Melodije Jadrana okupit će vodeća imena domaće scene koja će u večeri novih pjesama "Hit ljeta" izvesti najnovije hitove, a ovaj glazbeni spektakl moći će se pratiti u izravnom prijenosu na Prvom programu Hrvatske radio-televizije od 21.10 sati.