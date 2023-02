Monica Bellucci četiri je mjeseca u vezi sa slavnim redateljem

Talijanska glumica Monica Bellucci (58) i filmski producent i redatelj Tim Burton (64) u tajnoj su vezi četiri mjeseca, pišu strani mediji.

Par se prvi put upoznao prije 16 godina, ali kažu da su počeli izlaziti nakon što su se vidjeli na Lumière Film Festivalu u Lyonu u listopadu. Monica, koja je bila počasna gošća na festivalu, uručila je Timu, nagradu za životno djelo Lumiere na pozornici otprilike u vrijeme kada su počeli vezu.

- Cijeli život zajedno nikad nisam osjetio toliko ljubavi kao večeras. Dobrodošli na najbolji sprovod koji sam ikada imao! - kazao je tada u svom stilu Burton.

Monica i Tim zajedno su sjedili na dodjeli nagrada, bili su i na prikazivanju reprodukcije nijemog dokumentarnog filma što ga je 1895. režirao Louis Lumiere.

Monica je slobodna otkako se rastala od umjetnika Nicolasa Lefebvrea 2019. Prethodno je bila u braku s Vincentom Casselom od 1997. do 2013. Bivša manekenka upoznala je Cassela 1996. na snimanju filma Gillesa Mimounija" l’Appartement".

Imaju dvije kćeri, Devu, rođenu 2004., i Leonie, koja je na svijet stigla 2010. godine. Bili su zajedno tri godine prije nego što su se vjenčali na skromnoj ceremoniji u Monaku. Monica je o ljubavi govorila u intervjuu za Paris Match još 2011. godine dok je još bila u braku s Casselom, priznavši da za nju 'nema racionalnosti' kada su veze u pitanju.

- Nose me trenutak i instinkt. Nema racionalnosti, samo emocije. Voliš ili ne voliš. Ne odlučuješ sjediti za stolom: OK, pa imam dvoje djece, 16 godina života u paru, bilo bi lijepo da potraje, ali kako ću to učiniti? - kazala je Belluci.

Tim je bio u vezi s glumicom Helenom Bonham Carter (56), ali su se razišli 2014. godine. Par nikada nije bio u braku, ali bili su zajedno 13 godina i dijele dvoje djece - sina Billyja (20), i kći Nell (16).

Iako ni jedno od njih nije puno govorilo o razlozima raskida, Helena je u intervjuu za Harper's Bazaar otkrila da joj je prekid teško pao i da se osjećala kao da se razvodi.

- Kad se razvodiš, prolaziš kroz ogromnu tugu, to je smrt veze. Promijeni se tvoj identitet, sve se promijeni. Svi uvijek govore da moraš biti snažan, ali u redu je i kad smo krhki - rekla je tad glumica.

