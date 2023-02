Od svih Prljavaca u Rijeci su samo mene prihvatili jer sam autentičan, a drugi foliranti

Pjevač Davorin Bogović (62) prošli je tjedan u Rijeci snimio spot za novu pjesmu 'Kiša' riječkog benda Sarah & The Romans na kojoj gostuje zajedno s Anom Jakšić. Bogović je poznato lice zagrebačke i hrvatske punk i rock scene iza kojeg je više od četiri desetljeća karijere. Prvi bend Ciferšlus osnovao je 1977. godine, a godinu kasnije nakon što se bendu pridružio Jasenko Houra nastaje i Prljavo kazalište.

Bogović s Prljavim kazalištem uskoro snima i istoimeni prvijenac te albume »Crno-bijeli svijet« i »Korak od sna«. Iz Prljavog kazališta odlazi 1985. i osniva sastav Davorin i Bogovići s kojim objavljuje tri albuma, a nedavno je potpisao ugovor s Croatia Recordsom te snima novi materijal, a o planovima je progovorio i u intervjuu za Novi list u kojem se dotakao i prošlih vremena i kolega iz Prljavaca.

– Bili smo dosta povezani, ali ne toliko scene, koliko ja. Od cijelog Prljavog kazališta riječka je scena jedino mene prihvatila i već su tada provalili ono što se kasnije pokazalo. Da su drugi foliranti, a da sam jedino ja pravi i autentičan i tako je krenulo druženje. Riječki su pankeri bili baš ortodoksni, a i Italija je bila blizu pa su se mogli obući u skladu s time. Mi smo u Zagrebu potrpali na sebe ono što smo našli na tavanu – kazao je Bogović za Novi list. Prisjetio se i jedne anegdote koju i danas rado pamti.

– Kad je Kralj (Predrag Kraljević, pjevač Termita) stavljao zahodsku školjku na glavu i kad su donijeli vreće s perjem. E, to je bila opća ludnica, pankerska, baš se rado sjećam. Ma i nakon punka, dok su još drugi drndali po punku, naša je scena već otišla dva koraka dalje. Pa su dolazili novinari iz Melody Makera i New Musical Expressa i radili intervjue sa svima nama. Cijelo to razdoblje, novi val, bili smo najbolji – istaknuo je Davorin koji trenutno radi na novim pjesmama.

– Dogovorena je objava dva albuma s Croatiom Records u idućih pet godina. Mislim da će se taj prvi album dosta brzo popunit’ jer materijala ima. Vani je i singl »Migrena«, s glumicom Ana-Marijom Vrdoljak. To je jedna mala epizoda za njezinu kazališnu predstavu »Migrena«, a ja sam se kao ljubitelj žena našao u tome. Jer, to je uglavnom njihov problem, daleko više njih napada, a ja uvijek brinem za žene u svakom pogledu. I tako, uključio sam se da mogu malo i pomoći. Sad čim se vratim u Zagreb nastavljamo s probama. Snimat ćemo minikoncert u studiju CMC-a s kojeg će se moć vrtit’ stvari. Važno je to jer, recimo, za prošli album »Mijene« ljudi ni ne znaju da je izašao. Nismo bili s tim zadovoljni i zato smo se vratili u Croatia Records. Oni su ipak regionalni brand, najprofesionalnije rade i imaju najviše mogućnosti za plasiranje pjesama – kaže Bogović.

