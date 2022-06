Momčilo Otašević: 'Zbog karijere puno propuštam, nisam mogao ni na pogrebe bližnjih'

Crnogorski glumac Momčilo Otašević (32) ispričao je kako je gluma poprilično teško zanimanje za kombiniranje s obitelji.

- Što sam iskusniji, kako idu godine, tako shvaćam da je ovo grozno zanimanje za kombiniranje s roditeljstvom. Dosta sam toga propustio. Da ne ispadne prepatetično, da ne ispadne jadni glumci. Nismo jadni, mi radimo posao koji volimo i to je predivno, ali meni je sahranjeno pet, šest bliskih ljudi, što bake, djedovi, ujaci, stričevi, prijatelji. Nisam mogao biti ni na pogrebu, nego snimam negdje ili igram predstavu ili sam pročitao govor na bakinoj sahrani i onda išao na premijeru predstave. Nitko te ne pita niti te treba pitati, sve je ok, ali jednostavno u neku ruku je ovaj posao surov. Mi ga volimo pa nam lako pada. Ali je surov, propuštamo ogromno vrijeme, imamo velika odricanja i nije to baš tako - ispričao je Momčilo za Story.hr.

Dodao je da je mislio da će biti lakše nakon što mu se rodilo prvo dijete.

- Neće. Samo mi je teže, samo više posla imam i više mi nedostaju. To je jedna od nekoliko mana mog posla. Propuštam puno toga - kazao je. Rekao je da je sretan što ima podršku i razumijevanje svoje supruge, glumice Jelene Perčin s kojom ima dvoje djece: djevojčicu Mašu i dječaka Jakšu.

Par se vjenčao u tajnosti u svibnju 2018. godine, a upoznali su se i zbližili na snimanju serije Zora dubrovačka. Dodajmo da je glumac jednom prilikom kazao da smatra da je bolja osoba otkako je postao otac.

