Slavni tenisač i njegova samozatajna supruga nakon 17 godina ljubavi očekuju prinovu

Supruga teniske zvijezde Rafaela Nadala Maria Perello navodno je trudna s njihovim prvim djetetom, prenosi španjolski časopis Hola!. Nagađanja o prinovi u obitelji Nadal pojavila su se nakon što se Maria na nedavnom finalu Lige prvaka između Liverpoola i Real Madrida pojavila u širokoj odjeći i nosila je i zaštitnu masku za lice. Nadal ni Maria još nisu službeno potvrdili ovu informaciju i sada su na odmoru i s prijateljima uživaju na Majorci na jahti koju je Rafael napravio po narudžbi prije dvije godine i čija se vrijednost procjenjuje na 4.2 milijuna funti.

- Očito namjeravam i želim osnovati obitelj. Volim djecu i volio bih da u životu rade što žele - rekao je Nadal u jednom intervju prije četiri godine. Njegova supruga ne voli javno istupati i napustila je svoj posao u osiguranju kako bi postala direktorica zaklade Rafael Nadal, dobrotvorne organizacije koju je osnovana prije više od deset godina. Par je u vezi 17 godina, a u braku su od 2019. godine i o svom privatnom životu ne otkrivaju puno, a Maria je jednom prilikom objasnila i zašto ne putuje sa suprugom na njegove mečeve.

- On treba prostora kad se natječe. I sama ideja da sam cijeli dan negdje oko njega u tim trenucima me guši, a isto tako, on bi se tada sigurno cijeli dan brinuo za mene. Kada bih ga svugdje slijedila postojao bi veliki rizik da se više ne bi ovako dobro slagali - objasnila je.

