Mnogi su je već primijetili! Zgodna Valentina novo je lice HNTV-a: Mi iz Splita uvijek kukamo zbog vremena u Zagrebu

Mnogi su nedavno, za vrijeme finala Hrvatskoga nogometnog kupa, primijetili novo televizijsko lice. Riječ je o HNTV-ovoj voditeljici Valentini Miletić koja je ubrzo zaintrigirala gledatelje svojom profesionalnošću.

Valentina već neko vrijeme radi i kao voditeljica na jednoj radijskoj postaji, a u Zagreb je došla iz Splita prije samo šest mjeseci. - Volim jako svoj posao, perfekcionist sam, uložim puno vremena u pripremu jer mislim da je to najbitniji dio i trudim se maksimalno da uvijek sve ispadne što je moguće bolje i zbog sebe i zbog ljudi koji su mi dali priliku da se tu uopće nađem u tako kratkom roku - kaže Valentina i otkriva da još ima malu tremu.

- Tremu uglavnom imam prije nego što počne onaj finalni dio, dok se još pripremam jer mi je uvijek malo vremena, a poslije se to kad sam na terenu pretvara u adrenalin i rekla bih čak da se jako brzo navučete na taj osjećaj. Trudim se znati sve što trebam znati i baratati dobro informacijama, brojkama, imenima, statistikama i to mi je zapravo i jedini recept za rješavanje treme. Morate imati samopouzdanja da biste dobro radili takav posao i da vas ne pojede trema, a to dolazi s ovim prije spomenutim - priznala je. Miletić kaže da joj je uvijek bila želja raditi u nekoj sportskoj redakciji.

- S tom idejom sam se i upisala na novinarstvo. Uvijek mi je bila želja sportska redakcija jer volim sport, bavila sam se dugo sportom i to je način života, čiste emocije, nije to posao koji radite od 9 do 17 i jedva čekate da pobjegnete doma - kaže ova 27-godišnjakinja i dodaje da se ne može odlučiti je li joj draže raditi na radiju ili na televiziji. - Na radiju radim već četiri godine, a završila sam na njemu sasvim slučajno dok sam još bila na četvrtoj godini fakulteta. Imala sam taj dan ispit i ponavljala sam nešto u kafiću na faksu kada je do mene došla tada glavna urednica Totalnog FM-a i pitala me bih li došla kod njih pokušati raditi, da vide hoće li to ići. Naravno, odmah sam prihvatila ponudu premda u tom trenutku niti sam što znala o radiju osim teorije koju naučite na fakultetu niti sam se vidjela na radiju, ali nakon tri mjeseca edukacije stala sam za mikrofon i evo još uvijek radim, samo na drugome mjestu. Često me u zadnje vrijeme pitaju što mi je draže, radio ili televizija, i da budem iskrena - ne znam.

Svaki medij ima svoje čari i koliko god možda nekom to izgledalo slično, potpuno je različito. Rekla nam je Miletić i da u poslu nema nekakve konkretne uzore jer nije tip osobe koja nekoga ili nešto idealizira. - Ima više ljudi za koje smatram da su jako dobri u tom poslu, a opet jako različiti. Trudim se pratiti ih što više i naučiti od svakoga ponešto, počevši od dečki iz moje redakcije. Naglašava da je u Zagrebu tek pola godine, da joj je odlično i da nije imala nikakvih problema s prilagodbom.

- Ni inače nisam komplicirana po tom pitanju, snađem se svuda i praktički od prvog dana funkcioniram kao da se ništa nije ni dogodilo. Mi iz Splita uvijek kukamo zbog vremena u Zagrebu, pa bih mogla i ja sad o tome, ali čak sam se i s time nekako pomirila - našalila se voditeljica, kojoj trenutačno iz rodnoga grada najviše nedostaju najbliži prijatelji i obitelj. Iako objavljuje fotografije na Instagramu po kojima bi se moglo zaključiti da puno ljubavi, novca i vremena ulaže u svoje modne kombinacije, Valentina kaže da to baš nije tako.

- Kod mene se stvarno svašta zna naći u ormaru, a u šoping uopće ne volim ići. Ima puno stvari na koje ću prije potrošiti novac nego na odjeću, prvenstveno na putovanja. Iskustva su to za cijeli život, a odjeću nosimo jednu sezonu i poslije nam se vuče po ormaru. Na društvenim mrežama je prilično aktivna i prati je 18.000 ljudi, ali tvrdi da ne misli da joj to puno pomaže u poslu. - Posao treba znati raditi želite li u njemu ostaviti trag. Nema ništa od objavljivanja slika na društvenim mrežama, ali mislim da su dosta jaka, ako ne i najjača, marketinška platforma, a to za sobom vuče neke druge stvari, otvara mjesto za suradnju. U svakom slučaju, ne treba ih zanemariti. S obzirom na to da su žene obično prve na listi negativnih komentara zbog fizičkog izgleda, pogotovo u poslu kojim se ona trenutačno bavi, priznala nam je i da ona misli da je to bitno.

- Bitan je, naravno, pogotovo za ženu, koliko god je to možda ružno čuti i nepravedno s druge strane. Živimo u takvom društvu i to je realnost. Vanjski izgled je na cijeni, a kad su žene u pitanju komentira se i analizira sve - kaže, a tvrdi da ona ne provodi nikakav poseban režim vježbanja i prehrane, već se trudi da uglavnom jede zdravo, trenira svaki drugi dan, ali neće si uskratiti palačinke ako joj se javi želja za njima. Opušta se u šetnji Maksimirom i Bundekom, a na Sljeme odlazi kad ima malo više vremena i to joj je idealno. No, kao i većina ljudi u zadnje vrijeme, voli se nakon napornog radnog dana odmoriti i gledajući Netflix. - Volim dokumentarce, pogotovo povijesne, ali i kriminalističke drame i trilere - dodaje. Mnogi mladi maštaju o tome kako će otići u inozemstvo i ondje započeti novi život, no Miletić tvrdi da o tome uopće ne razmišlja.

- Živjela sam jedno vrijeme vani i koliko god volim svuda otići i cijenim takva iskustva više nego bilo što drugo, ipak mislim da je doma najljepše i da nam dom na kraju uvijek nedostaje. Ipak, kaže da o stvarnim i velikim planovima za budućnost ne voli govoriti ni s bliskim ljudima. - Imam ih, naravno, kod mene je sve po planu i rasporedu. Oduvijek sam takva. Zacrtam si nekakav cilj i guram do toga, a priče neka ostanu za poslije. Prvo ću kupiti avionsku kartu, i to, nadam se, za koji tjedan. Čim primim drugu dozu cjepiva - zaključila je voditeljica.

