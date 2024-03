MMA borac otvorio dušu: Bilo je teško, nismo imali ni struje. Odrastao sam s mamom, bratom i bakom

Sve je snažnija romansa između Jakoba i Katie, a oboje će priznali da jedno prema drugom gaje više od prijateljske naklonosti. „Kad sam vidio Katiu prvi put, fizički mi se jako svidjela, vidi se da trenira i da radi na sebi. U očima joj se vidi da je neiskvarena i da ima toplinu. Svakom izgovorenom rečenicom mi se svidjela sve više“, otkrit će Jakob te dodati da će graditi romantični odnos s njom. „Ne sviđa mi se samo prijateljski nego je i nešto više“, istaknut će Jakob. A i Katia će potvrditi da su emocije uzajamne: „Jako mi je lijepo u njegovom društvu i veselim se daljnjim druženjima.“

Stres u eliminacijskom izazovu u kojem je bila, ublažila je jedna njegova reakcija koja joj se jako svidjela. „Kad sam ulazila u eliminacijski izazov vidjela sam tebe da se moliš i to mi je dalo neku snagu da ne ispadnem“, ispričat će Katia Jakobu. On se, kaže, zaljubljuje veoma brzo: „Ili mi se svidi sve na osobi ili mi se ne svidi. Trudim se biti posvećen toj osobi, graditi odnos.“

VEZANI ČLANCI:

Surovi uvjeti života u divljini nisu nešto s čim se ovaj MMA borac teško nosi, jer nije mu uvijek bilo lako ni u životu u civilizaciji. „Ušao sam u osnovnu školu bez oca, moji roditelji su se razveli. Odrastao sam s mamom, bratom i bakom. Bilo je i teških trenutaka kada nismo imali ni struje, ali smo bili zajedno i trudili smo se biti jedni uz druge. Brat i ja smo bili dječački vrckavi. Brzo sam shvatio da to nije dobar put i da će me odvesti u propast. Ozbiljno sam se počeo baviti sportom u prvom razredu srednje škole i vidio da je to jedini ispravan put da zavolim sebe, da radim dobro za tijelo za um za duh“, prisjetio se Jakob.

Slijedi teška igra na poligonu u kojoj će se plemena natjecati za nagradu, a što će ona biti i koje će je pleme imati priliku ponijeti sa sobom u kamp ne propustite pogledati u novoj epizodi Survivora.

VIDEO Haris Džinović prekinuo šutnju o razvodu i priznao: 'Prevareni muž zadnji sazna'