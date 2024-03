VIDEO Glumac nakon predstave u Varaždinu kleknuo na pozornici i zaprosio kolegicu, evo što je odgovorila

U HNK u Varaždinu održao se 15. tjedan smijeha u sklopu kojeg je izvedena i predstava "Gola istina" u kojoj glavne likove igraju komičar Aleksandar Lazić i Nataša Popović koji u predstavi glume par, a zanimljivo je da su par i u privatnom životu. Ova predstava uvijek nasmije publiku do suza, a jučer se na kraju predstave dogodila neočekivana situacija. U jednom trenutku Aleksandar je na pozornici kleknuo i zaprosio Natašu.

- Ovo je najljepši trenutak 15. Tjedna smijeha. Glumac je na sceni zaprosio glumicu. Čestitamo, Aleks i Bara, na velikoj ljubavi, na odličnoj predstavi i svima u publici na divnim reakcijama - napisali su na svom Facebooku iz Kerekesh Teatra. Video prosidbe na svom je Facebook profilu podijelila i Nataša te je napisala: – Znala sam da je lud, ali ovo nisam očekivala!!! O ovome sanja svaka djevojka, a eto ja upravo živim svoj san. Iiii, rekla sam DA!

U jednom intervju Nataša je o svom partneru Aleksandru rekla: – Život mi je kraj Aleksandra uglavnom zabava. U svakom trenutku je humorističan, znam me nasmijati do suza. Živa je istina da ako muškarac zna nasmijati ženu, može osvojiti i njezino srce. To je živa istina! Da je drukčije ne bismo vjerojatno bili skupa.

Ova humoristična predstava donosi jedinstveni uvid u život pun izazova i komičnih situacija Aleksa pod komandom njegove slavne supruge Bare. U ovoj predstavi publika ima priliku zaviriti u posebno bračno stanje ovog popularnog para, koje osvaja srca publike diljem Hrvatske i šire.

