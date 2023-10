Mladi glazbenik publici se predstavio kao frontmen benda, a sada je u svom spotu koristio i umjetnu inteligenciju

Glazbenika Mihaela Kvorku upoznali smo kao frontmena benda The A1!, a taj višestruko talentirani glazbenik danas gradi solo karijeru. Nedavno je objavio i novu pjesmu pod naslovom "Vjerujem u laž", za koju kaže da istražuje složene ljubavne veze. Na pjesmi je radio s Alanom Dovićem, a zajedno su stvarali ovaj singl od samog početka i pisanja pjesme, sve do osmišljavanja videospota. Na spotu su radili Sanja Babeli, Igor Cecelja i Studio KUT, stručnjaci koji su ga doveli do današnjeg izgleda. Spot se razlikuje od drugih po tome što je pri njegovu stvaranju korištena umjetna inteligencija.

– Video je poboljšan uz pomoć umjetne inteligencije, prije svega u obliku crtanog efekta koji se provlači kroz cijeli spot i jako smo zadovoljni kako je ispao budući da nam je svima prvi put da tako nešto radimo – kaže Mihael te dodaje da misli da je budućnost u korištenju umjetne inteligencije u ove svrhe, no da su ljudi i dalje oni glavni. Glazbenik ističe i da je za svoj rad čuo pozitivne reakcije te da ga to potiče da i dalje radi istim tempom.

– Svjestan sam da ne mogu napraviti pjesmu koja će se baš svima svidjeti, ali radim iskreno i mislim da je to najbitnije – ističe Kvorka koji se i u spotu poigrao usporedbom s Lennyjem Kravitzom koja mu laska.

Glazbenik nakon ove pjesme već radi dalje, na novoj stvari, no ne odaje detalje o tome. Osim toga, ima i neke planove za album, a tijekom ljeta često je i nastupao.

Mihaela su mnogi upoznali kao frontmena benda The A! Više ne nastupaju zajedno, no i dalje su svi u dobrim odnosima.

– Sada ponajprije radim s Robertom Domitrovićem koji je inače bubnjar iz benda. Nažalost, ostali članovi benda krenuli su s drugim glazbenim pothvatima – kaže.

Mihael je u glazbi od malih nogu, a povezanost glazbe s njegovom obitelji ima duboke korijene.

– Sve počinje s klavirom koji je kupio moj pradjed prabaki davne 1903. godine kada je rođen moj djed. I moja prabaka voljela je svirati klavir, dandanas moja majka ga svira i to je stvorilo glazbeno okruženje u mom domu – kaže glazbenik koji ima završenu srednju glazbenu školu gdje mu je glavni instrument bio trombon. No, danas najviše svira klavir i gitaru.

VEZANI ČLANCI

Osim što je glazbenik, Mihael ima i svoju tvrtku Iris Record koju je otvorio prije dvije godine, a osim umjetničkom djelatnošću, po potrebi se bavi i marketingom.

– Već dulje htio sam imati nešto svoje, a rekao bih da je primarna stvar bila ta što mi je jednostavnije bilo poslovati s firmama s kojima sam surađivao godinama – objašnjava ovaj potez te kaže kako misli da se dobro snašao u tome.

Pitamo ga i razmišlja li o inozemnoj karijeri.

– S bendom sam razmišljao i radio na tome intenzivno! Bilo je tu svega, a izdali smo i album na engleskom jeziku, vrtjeli su naše pjesme po cijelom svijetu, a nedavno nam se javila jedna američka radiopostaja da smo ušli s jednom našom pjesmom u "Hall of all timers".

Pjesma je zadnjih sedam godina, uz još nekolicinu izvođača, najizvođenija pjesma na njihovu radiju. To su sve lijepe stvari, ali sada je to iza mene. No nikad se ne zna, možda jednog dana opet napišem album na engleskom – zaključio je Mihael Kvorka.

VIDEO Anđa Marić otkrila da su je vodili na duhovnu obnovu kada joj je dijagnosticirana multipla skleroza: 'Mislili su da me napao đavo'