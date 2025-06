Mladi glazbenik pobijedio je u showu, a sada osvaja publiku diljem regije emotivnom baladom

"Za dušu uzmi me" umirujuća je emotivna balada, za koju imam osjećaj da nekako ulazi u srce već na prvo slušanje. Iz tog razloga vjerujem da će vrlo brzo pronaći put do srca publike, ali i da će biti prepoznata od strane glazbenih urednika. Zato me raduje izlazak ove posebne balade, kao čuti i pročitati u komentarima dojmove svih onih koje će dotaknuti ' - poručio je Mirza povodom izlaska pjesme.