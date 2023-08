Misica šokirala svojim 'znanjem' geografije: 'Glavni grad Rumunjske? Bosna i Hercegovina!'

Miss Moskve 2023. godine Angelina Breženskaja iznenadila je sve svojim znanjem iz geografije. Naime, na društvenim mrežama širi se video njezinog intervjua u kojem ju je voditelj upitao pitanje iz geografije, ali njezin odgovor je sve iznenadio, a mnoge i nasmijao.

Prvo ju je upitao sudjeluju li samo glupe djevojke u natjecanjima ljepote, na što je ona odgovorila: "Ne, naravno da ne".

"Intelektualka si, koliko sam mogao shvatiti?", upitao ju je zatim voditelj. Naime, Breženskaja je diplomirala novinarstvo na Moskovskom državnom sveučilištu.

"Nije na meni da sudim", odgovorila mu je, a potom je uslijedilo spomenuto pitanje iz geografije.

"Koji je glavni glad Rumunjske?", upitao ju je, a ona je odgovorila zbunjeno: "Htjela sam reći, je li Bosna i Hercegovina?".

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.



Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University - in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn