Miša Grof opet napada Pišek: 'Nije se pojavila na groblju niti jednom od Vidojevog sprovoda'

Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof ne prestaje s uvredama na račun Nikoline Pišek, udovice njegovog sina Vidoja. Kako se približava godišnjica Vidojeve smrti, obitelj bi se trebala skupiti na groblju i prisjetiti se preminulog povjesničara umjetnosti, no Miša Grof kaže kako Nikolini to neće biti dozvoljeno.

- Ne vjerujem da će Nikolina doći na godišnjicu. Ona ima puno obaveza. Pouzdano znam da se nije pojavila na groblju niti jednom od sprovoda jer je sve već mjesecima pod kamerama i sve se prati. Bit će osiguranja, a osobama koje nisu poželjne, a tu spada svakako i "ožalošćena udovica", neće biti dozvoljeno da se približe najmilijima i ožalošćenima. Što bi ona uopće i tražila tamo? - izjavio je Viktor za srpske medije.

Voditeljica Nikolina Pišek preživjela je iznimno tešku 2022. godinu u kojoj je između ostalog ostala i bez supruga Vidoja Ristovića. No, tu njena patnja nije završila jer je Vidojev otac Miša Grof nakon smrti sina u medijima počeo jako ružno govoriti o Nikolini, a sada je ona sama otkrila da je s kćeri koju je imala s Vidojem, Unom Sofijom praktički završila na ulici, te da je izbačena iz stana kojeg su dijelili.

Nikolina je rekla da joj nije bilo dozvoljeno uzeti ni osobne stvari ni igračke male Une Sofije. Uspjela je preživjeti uz pomoć prijatelja koji joj je pomogao financijski.

- Kad mi je suprug preminuo našle smo se na ulici, doslovce bez ičega. Nisu nam dozvolili da uzmemo osobne stvari, čak ni Sofijine igračke, iz stana u kojemu smo živjele s Vidojem. Dobila sam jednokratnu pomoć od bliskog prijatelja, koji mi je pomogao da se održim na životu i imam za najosnovnije troškove. Znala sam da od tog trenutka moram preuzeti stvari u svoje ruke, da se obračunam sa životom pa što ispadne. Ipak, ni u jednom trenutku nisam pomislila da nema izlaza - rekla je za srpsku Gloriju.

Dodala je da su ona i Una nakon smrti Ristovića proživjele pakao, te da ih nitko nije zaštitio.

- Moja kćer i ja smo nakon tragedije doživjele pakao, bile smo zlostavljane i nezaštićene. Nismo imale nimalo empatije od onih koji su nam trebali biti najbliži.

Naglasila je da Vidoje nije imao dobar odnos s ocem, a da sada ne razgovaraju, te Mišu Grofa ni njegovu suprugu ne zanima unuka.

- Vidoje posljednjih šest godina nije imao nikakav odnos s ocem, praktički nisu razgovarali. Sad ne komuniciramo uopće, ni njega ni baku ne zanima unuka. Povremeno im pošaljem poruku s novom fotografijom, napišem što se Sofiji Uni novo ili važno dogodilo ili kažem da je bolesna. Nikada ne dobijem odgovor. Kći me je neki dan pitala ima li još uvijek baku i djeda i nisam znala što da joj odgovorim. Ona je previše mala da shvati zašto više ne pripada Beogradu.

Spomenula je i problem sa sudstvom u Beogradu, rekla je da su procesi spori i zato još uvijek ne zna što će biti s nasljedstvom.

Podsjetila je i da je prijavila Vidojevog oca zbog niza prijetnji, ugrožavanja i drugih prekršaja, no ništa se još nije pokrenulo.

- Koliko se u Hrvatskoj sudski procesi brzo odvijaju, toliko su u Srbiji spori. Imam osjećaj da se svi ponašaju kao da nas dvije nikada nismo postojale. Iako sam Vidojevog oca prijavila zbog niza prijetnji, ugrožavanja i drugih prekršaja, još se nije krenulo s mrtve točke. Čak ni imovina nije popisana.

Nikolina je kazala i da je Ristovićeva smrt bila iznenadna i da prije nije imao problema sa zdravljem, te da nikada nije posumnjala da nešto s njim nije u redu.

- Primjećivala sam da malo teže diše, ali sam to pripisivala nedostatku kondicije. Molila sam ga da ode na pregled, prije toga je par puta bio kod kardiologa i nalazi su bili uredni. Do tragedije je najvjerojatnije dovela neizliječena upala pluća koja je zahvatila srčani mišić i pretpostavljam da je to posljednica korona virusa.

U cijeloj situaciji nije mogla računati ni na svoju obitelj, jer je prije Vidoja ostala bez oca, dok se njena majka borila sa svojim zdravstvenim problemima. Starija kći Hana, koju je dobila s partnerom Markom Cigojem nije mogla pomoći jer se morala vratiti na fakultet. Ona naime, studira medicinu u Edinburghu.

- Nažalost, na svoju obitelj nisam mogla previše računati jer je otac Ivan preminuo šest mjeseci prije Vidoja, dok se majka Nada prošlo ljeto, od posljedica stresa, ozbiljno razboljela. Nisam se mogla previše osloniti na nju, kao ni na stariju kći koja se morala vratiti obavezama na fakultetu.

Inače, Miša Grof gotovo svaki dan nakon smrti sina Vidoja s medijima u Srbiji dijelio je nove detalje o njegovom životu, a te prilike koristi kako bi ocrnio svoju snahu Nikolinu Pišek Ristović, s kojom očito nije u dobrim odnosima i za koju tvrdi kako je nakon smrti njegova sina jedina stvar koja je zanima novac i nekretnine obitelji Ristović. Nova priča koju je Miša Grof podijelio s medijima u Srbiji govori kako je Vidoje bio u dvogodišnjoj vezi s glumicom Katarinom Radivojević te da je Nikolina kriva za propast veze Vidoja s glumicom.

– Nikolina i Katarina bile su jedne od najboljih prijateljica, a Vidoje je bio nešto manje od dvije godine s Katarinom u vezi. Nikolina je njega upoznala kao dečka svoje prijateljice i preotela joj ga je, a bile su nerazdvojne! Joj, Bože, pa što nije ostao s njom... I da, prekine ona tu vezu i uda se za dečka svoje prijateljice. Katarinu sam dva puta sreo, bila je divna – kaže Miša Grof.

Govorio je tada i o dnevniku koji je Vidoje godinama pisao i tvrdi da bi objava tih dnevnika mogla naštetiti Nikolini, a nedavno je iznio teške optužbe na račun svoje snahe. Grof tvrdi kako je Nikolina prije dvije godine inscenirala pljačku u Kaštelima gdje je ljetovala s Vidojem i djecom.

– Evo, otkrit ću vam nešto o čemu šutim godinama. Ona je inscenirala onu pljačku prije dvije godine u Hrvatskoj. Tada je njoj navodno ukradeno zlato u vrijednosti od 270.000 eura i 68.000 eura u gotovini. Dobio sam informaciju još tada da ona stoji iza svega, a poslije su samo stizale potvrde. Kada su se vratili s tog odmora, ona je prodala još zlata jer se kao plašila da ih opet ne pokradu. U stvari, ona je prodavala i stavljala novac sa strane po hrvatskim bankama i računima – kazao je Miša Grof za Kurir.

