Marina iz 'Survivora' otkrila što se događa kada se kamere ugase, a progovorila je i o sukobima

Trenerica fitnesa i diplomirana fizioterapeutkinja iz Splita Marina Ivić Pivalica prošlog je tjedna napustila show Survivor, a nakon izlaska podijelila je svoje dojmove iz showa.

"Ovo iskustvo će mi ostati u dobrom svjetlu. Pamtit ću samo pozitivne trenutke i sve negativno što se desilo, vjerujte mi, uopće ne razmišljam o tome. Mislim da je u svakom trenutku svatko samo pokazao sebe i taj križ, bio pozitivan ili negativan, nosit će do kraja života jer ljudi na kraju krajeva pamte samo kakav si bio, a ne kako si igrao", ispričala je za Dnevnik.hr.

Zadovoljna je i načinom na koji se u showu predstavila, a i reakcije njezine okoline su pozitivne.

"Sve bih ponovila točno ovako kako je, ništa ne bih promijenila, jer svi ljudi koji su unutra baš su doprinijeli tome da se pokažem ja u punom svjetlu; koliko sam snažna, koliko sam svoja, koliko sam karakterna, koliko sam od početka ista, koliko mogu, a koliko sam se zapravo susprezala s obzirom na njih koji me nisu prihvaćali kao takvu. Koliko sam se morala njima prilagođavat i koliko je zapravo taj moj Survivor zapravo bio najteži od svih. Ponosna sam na sebe što sam toliko dugo izdržala u takvom okruženju", istaknula je Marina.

Ispričala je i kakva je atmosfera bila iza kamera.

"Atmosfera u kampu bi bila takva da je svatko nekako u svom poslu. Ja sam najčešće bila na plaži. Dok nema kamera ili bi ronila ili bi se sunčala ili bi provodila vrijeme s Denisom i Davidom. Jednostavno, nismo se baš puno družili jer su toliko bili negativni, i komentari i energija i provokacije, što na kraju možemo vidjeti. Kad sam ja to počela naglašavat, onda se ispostavilo da stvarno to postoji, iako su oni to u međuvremenu negirali, odnosno prvo prebacivali na nas, da smo mi negativni. Međutim, zapravo oni sve ono što su bili oni, projicirali su na nas da mi radimo, što definitivno nije bilo istina. Mi smo samo pokušali nekako funkcionirat u tom Survivoru koji je ionako sam po sebi težak i mislim da bi sve bilo puno lakše da su ostali Mihaela i Amer unutra i da bi se Hrvatska pokazala u puno boljem svjetlu. Jer ovo što vidimo i ovaj razor koji su oni činili, a ne mi, je jednostavno katastrofa", ističe.

Objasnila je i što misli da je unijelo razdor u plavi tim, koji je na početku showa djelovao jako skladno.

"Mislim da bi tu možda čak i mnogi rekli da sam ja kriva za unošenje sukoba, bar to vidim po komentarima. Ja moram reći da sam ja od početka bila ja i to se vidi na kraju, koliko sam snažna osoba u svakom pogledu. Ja sam osoba koja je naučila sve sama radit u životu i samo sam se tim vodila i tamo. Davala sam sve najbolje od sebe za svoje pleme, za plave, međutim to se ispostavila kao krivo jer me oni nisu prihvatili kao takvu osobu. Pa vidimo, i sve do kraja stalno su uzdizali Antoniju i Sanju da donose bodove, nikad nisu rekli neke malo veće riječi hvale za mene. Jednostavno su me stalno sputavali", smatra.

