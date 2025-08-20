FOTO Srpski glumac oduševio obožavateljice fotkama s Balija, pozirao je u bazenu

Srpski glumac Slaven Došlo (34) na Instagramu se pohvalio fotografijama s odmora. Došlo je najpoznatiji po svojim vrlo hvaljenim ulogama u serijama Pored mene i Panama, a trenutačno odmara na Baliju odakle je objavio fotografije s plaže i oduševio obožavateljice. Pozirao je i u bazenu u egzotičnom resortu. "Ništa ne objavljujem, kasnim, ali evo da objavim lijepe dvije slike s bazena. Za drugu nisam siguran koliko je lijepa. Ali lijep je bazen i palma", našalio se u opisu jedne od objava.

Glumac inače redovito trenira, a to se i vidi na njegovom tijelu koje privlači pozornost i na kojem se ističe svaki mišić.

Slaven Došlo diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, a široj publici predstavio se 2015. u filmu Pored mene redatelja Stevana Filipovića, u kojem je ostvario glavnu ulogu i stekao veliku pažnju javnosti i kritike. Iste godine zaigrao je i u trileru Panama, a potom u filmu Vlažnost Nikole Ljuce, nagrađenom na beogradskom FEST-u 2016.

Došlo se ubrzo profilirao i kao televizijsko lice – pojavljivao se u serijama Vojna akademija, Biser Bojane, Švindleri i Ubice mog oca. U kazalištu je stalni član ansambla Pozorišta na Terazijama u Beogradu, gdje je nastupio u mjuziklima poput Zorba the Greek i Glavo luda, temeljenom na pjesmama Zdravka Čolića.

Dodajmo i da glumac na društvenim mrežama ima više od 122 tisuće pratitelja.