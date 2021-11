'Kad je pao Vukovar bio sam urednik HTV-a, nikad neću zaboraviti što sam tada napravio'

Program za slobodu, tako se zvao program koji je Hrvatska radio-televizija emitirala u bremenita vremena Domovinskog rata. Pitate li Miroslava Lilića, u to vrijeme na dužnosti glavnog urednika programa HTV-a, riječ je o najvećem pothvatu naše televizije, a kada to kaže televizijska legenda, valja mu vjerovati na riječ. Premda nije bio jedini okupirani grad te 1991., posebno mjesto u tom posebnom, jedinstvenom programu zauzimao je Vukovar, “najveća emocija hrvatskog naroda”, kako kaže Lilić. Njemu osobno bilo je to najteže i najdraže televizijsko razdoblje na koje je i najponosniji, o čemu, uoči 30. obljetnice vukovarske kalvarije, govori u intervjuu za Večernji list.