Miroslav Ilić (72) usred emisije uživo dignuo noge u zrak i voditeljice ostavio u čudu

Pjevač Miroslav Ilić (72) izazvao je golemu pozornost svojim gostovanjem na srpskoj Pink televiziji u emisiji "Premijera vikend specijal". Popularnog pjevača narodne glazbe gledateljice su u emisiji uživo pitale kako održava vitalnost i koje vježbe izvodi, a Ilić je na iznenađenje voditeljica, ali i svih pred televizijskim ekranima odmah odlučio i demonstrirati vježbe. U jednom trenutku tako je sjedeći u fotelji dignuo noge u zrak i raširio ih objašnjavajući da "njegov dan ne može početi bez vježbi". Njegov potez nisu očekivale ni voditeljice koje su odmah prasnule u smijeh.

Ilić je u emisiji naglasio i da je inače sportski tip. - Ja sport obožavam. Gdje god imam priliku, ja radim vježbe. To čeliči i tijelo i karakter. I dan danas, svaki dan mi počne fiskulturom. Malo trbušnjaci, trčanje, sklekovi. Čak i kad sam na putu, ja vježbam - rekao je Miroslav Ilić.

Foto: Screenshot/Pink TV

Inače, Ilić posljednjih godina medijske stupce puni i zbog sudske trakavice s Mirjanom Antonović, a spore se oko dokazivanja očinstva njezinom sinu Devinu.

Iako je sud u Srbiji donio je presudu u kojoj stoji kako je Devin biološki sin Miroslava Ilića trakavica s dokazivanjem očinstva još nije završena. Naime, Mirjana Antonović, u javnosti poznatija kao 'Kićina crna žena' otkrila je u siječnju kako su dobili novo ročište i sve počinju ponovno. U pauzu između ročišta dogodila se i jedna dobra vijest. Naime, Devin je postao otac, pa ako sud pravomoćno dosudi da je Ilić Devinov biološki otac, to bi značilo da je glazbenik postao djed.

Kako pišu srpski mediji, Devin koji sa suprugom živi u Americi je postao otac kćerkice koja se zove Eva Madison. Vijest je na društvenim mrežama objavila njegova mama Mirjana. Podsjetimo, Mirjana se nakon sudske bitke lani oglasila na društvenim mrežama. Ubrzo nakon toga, na sve je reagirao i Ilić. Rekao je kako presudu još nije vidio.

- Nisam još vidio presudu, ne znam otkud drugoj strani saznanja o tome. Ako se to što su oni izjavili ispostavi kao točno, naravno da ću se žaliti. Odmah ću podnijeti žalbu! Što bi rekao Matija Bećković: "Ćeraćemo se još!" Idem do žalbenog suda ako treba, ma i do Strasbourga - rekao je pjevač za srpske medije.

Brzo nakon toga oglasila se i Mirjana. - Sud je utvrdio da su Miroslav i Devin otac i sin. Ako se Iliću to ne sviđa, može slobodno ići na žalbeni ili međunarodni sud... Zna on dobro što je istina! Mi ćemo tražiti pravdu dok je ne dobijemo. Ako treba, tužit ćemo ga i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu - rekla je. Podsjetimo, nakon duge i mukotrpne sudske bitke Mirjana je na društvenim mrežama otkrila da je sud presudio u korist njezina sina Devina kojeg Ilić nije htio priznati.

- Dragi moji strpljivi prijatelji, danas je dan za slavlje. Stigla je sudska odluka! Da, Miroslav Ilić i Devin Antonović SU OTAC I SIN - započela je Mirjana svoju objavu. - Mi smo danas na svim kontinentima zaplakali od sreće i jako smo zadovoljni. Zahvaljujemo našim svjedocima, našem izvrsnom odvjetniku Viljamu Paspalovskom, sutkinji koja je pravedno odlučila, medijima koji su sve pratili, često se satima smrzavali i svima vama koji ste nam godinama pružali podršku da ustrajemo pod ogromnim pritiskom. Ovo nije samo naša pobjeda već pobjeda svih majki i djece Srbije.

Onaj kome se ne sviđa ova odluka neka se tuži, a mi imamo prečeg posla. Idemo dalje dok se ne izmijeni ovaj zastarjeli zakon za DNK, koji je usmjeren protiv razvoja srpskih obitelji i srpskog društva. Uvijek sam htjela i vjerovala da se u Srbiji ipak može naći pravda i drago mi je što se nisam razočarala. Puno vam se zahvaljuje i neizmjerno vas voli vaša Mirjana - poručila je Antonović u svojoj objavi na Facebooku.

